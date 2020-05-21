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ForUm ForUm · · Обновлено в 22:42
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Стало известно имя победителя премии имени Георгия Гонгадзе в 2020 году

Стало известно имя победителя премии имени Георгия Гонгадзе в 2020 году (4 новости)

«Лауреатом премии имени Георгия Гонгадзе 2020 года стал публицист и телеведущий, журналист Павел Казарин. Церемония награждения транслировалась в прямом эфире…»

В Киеве объявили лауреата 2-й журналистской премии имени Георгия Гонгадзе. Им стал журналист и телеведущий Павел Казарин, сообщает hromadske.

Сумма вознаграждения для лауреата составляет 100 000 гривен.

Также в этом году финалистами были основатель «Телевидения Торонто» Роман Винтонив и основатель проекта Ukrainer Богдан Логвиненко.

В этом году церемония награждения впервые состоялась в телеформате. Ведущими события стали Юрий Макаров и Ольга Сницарчук.

Премия имени Георгия Гонгадзе — награда для независимых журналистов, основанная 2019 Украинский ПЕН в партнерстве с powered KMBS Alumni platform и изданием «Украинская правда». Первым лауреатом Премии стал главный редактор интернет-издания «Историческая правда» и одноименного тележурнала на канале «Эспрессо» Вахтанг Кипиани.

По условиям Премии, только члены Капитула имеют право номинировать журналистов на ее получение.

К Капитула Премии в этом году вошли: жена Георгия Гонгадзе, журналистка, главный редактор и руководитель Украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе, президент Украинского ПЕН, писатель Андрей Курков, журналистка, соучредитель и владелица издания «Украинская правда» Алена Притула, меценат Премии и представитель powered KMBS Alumni platform Николай Сушко, писательница, правозащитница Лариса Денисенко, основатель «Исторической правды» и Музея-архива прессы, первый лауреат премии имени Гонгадзе Вахтанг Кипиани, религиовед, писатель Игорь Козловский, правозащитник, публицист, вицеректор Украинского католического университета во Львове Мирослав Маринович, соучредитель и главный редактор издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая.

Обновлено в 22:42 "Мы живем в реальности, когда за наше сознание борются все, и эту разницу между реальностью и представлением людей о реальности пытаются увеличивать как отдельные" фрики", как отдельные политики, так и целые государства. У нас на самом деле есть много поводов, чтобы проиграть , но я не вижу никакого повода для того, чтобы складывать оружие. Потому что побеждать, когда ты в большинстве, это очень легкое дело, а побеждать, когда ты есть таким "андердогом", возможно, это и есть настоящее дело, которому ты можешь посвятить свою жизнь. Дезертировать не станем именно потому, что это было бы нечестно и невежливо по отношению к человеку, имя которого носит эта премия. Именно поэтому остаемся на местах и ​​работаем!", - сказал лауреат премии Казарин.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  21.05.20, 21:32 Тремя финалистами премии 2020 года стали: публицист и телеведущий Павел Казарин, основатель "Телевидение Торонто" Роман Винтон и основатель проекта Ukrainer Богдан Логвиненко.Лауреатом премии…
Газета День Газета День  ·  21.05.20, 22:42 Лауреатом премии имени Георгия Гонгадзе 2020 года стал публицист и телеведущий, журналист Павел Казарин. Церемония награждения транслировалась в прямом эфире на общественном телеканале "UA.Культура".…
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