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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 00:56
· Польша · Пункт пропуска · Граница
Стало известно, когда откроется пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей

Стало известно, когда откроется пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей (6 новостей)

«Пункт пропуска возобновил работу в пешеходном режиме»

Работа пункта пропуска "Шегини" на украино-польской границе восстанавливается с полуночи 16 мая. Кроме автомобильного направления на ПП оборудовали также пеший переход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

В ГПСУ напомнили, что с учетом изменений, внесенных Кабинетом министров, на государственной границе сейчас временно закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение. Вместе с тем, в ПП "Шегини", кроме автомобильного направления, пеший переход работать будет.

"В то же время гражданам следует учитывать, что полноценно все направления в пункте пропуска смогут функционировать только в случае осуществления пропуска на них польской стороной", - отметили в пограничной службе.

Обновлено в 00:41 Пункт пропуска возобновил работу в пешеходном режиме.

Обновлено в 00:56 При пересечении границы необходимо соблюдать правила карантина.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  15.05.20, 20:11 В ночь на 16 мая возобновит работу пешеходный пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.05.20, 22:17 16 мая в полночь возобновится работа пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области, в котором кроме автомобильного направления оборудован также пеший переход.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  15.05.20, 23:27 С полуночи 16 мая возобновится работа пункта пропуска «Шегыни» на границе с Польшей во Львовской области, в котором кроме автомобильного направления оборудован также пеший переход
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.05.20, 00:41 Пункт пропуска возобновил работу в пешеходном режиме.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  16.05.20, 00:56 При пересечении границы необходимо соблюдать правила карантина.
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