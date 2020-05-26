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Стало известно, когда заработают рестораны и детские лагеря

Стало известно, когда заработают рестораны и детские лагеря (3 новости)

«В этом году на Днепропетровщине пробное ВНО состоится в июне»

Полноценная работа ресторанов и кафе с посетителями в залах возможна будет не раньше 10 июня, если эпидемическая ситуация не ухудшится. Об этом на брифинге во вторник, 26 мая, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос, почему нельзя полноценно открыть рестораны и кафе, если транспорт уже запустили, Степанов ответил, что в плане смягчения карантина на этом этапе четко прописано, каким заведениям и в каком объеме возможно работать.

"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе – это возможно, начиная с 10 июня.

Степанов отметил, что в Кабмине с пониманием относятся к просьбам предпринимателей относительно полноценного открытия, но эпидемиологическая ситуация в Украине пока не позволяет этого.

В то же время детские лагеря в Украине, по словам Степанова, возможно открыть только на последнем этапе выхода из карантина.

"Е...

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5632.com.ua 5632.com.ua  ·  26.05.20, 12:53 В этом году на Днепропетровщине пробное ВНО состоится в июне
MIGnews MIGnews  ·  26.05.20, 13:01 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что кафе и рестораны смогут восстановить полноценную свою работу после 10 июня.
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