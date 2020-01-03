Стало известно о связи ликвидированного генерала с Москвой

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Погибший 62-летний иранский генерал Касем Сулеймани был одной из самых весомых политических и военных фигур шиитского блока на Ближнем Востоке. Он прошел военный карьерный путь по известной формуле Наполеона: "Каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл". То есть будучи выходцем из низших слоев общества смог своими собственными талантами, настойчивостью и храбростью достичь самых высоких государственных позиций во властной иерархии Исламской Республики Иран. В 23 года он стал лейтенантом Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а уже в 30 лет возглавлял пехотную дивизию. Он был одним из героев ирано-иракской войны, если вообще к участникам той войны можно употребить термин "герои". Что важно, Сулеймани плоть от плоти исламской революции и ее безусловный продукт. Человек, который любил спорт и посещение богословских проповедей. К тому же он был преданным солдатом рахбара и проводником идеи развития мирового имамата, как глобального проекта шиитов. Поэтому Сулеймани считал, что ядерное оружие необходимо для защиты персидской цивилизации, как таковой, ибо она существует в крайне враждебном окружении.

В 1997 году Сулеймани становится во главе элитного специального подразделения "Эль-Кудс", которое отвечает за проведение военных операций за пределами Ирана. Фактически с этого момента он начинает направлять внешнюю политику Ирана, следовательно является одним из архитекторов современной политической реальности на Ближнем Востоке. Реальности, в которой царят терор и шиито-суннитское противостояние. Сулеймани, как сильный человек с мышлением стратега, смог воплотить в жизнь много своих темных замыслов на практике, в частности, и потому что очень долгое время находился на посту.

Его проектом стала "шиитская дуга": условное объединение шиитских сил в ближневосточном регионе, в состав которого сходила ливанская "Хезболла", иракские и сирийские подразделения "Катаиб Хезболла", йеменские повстанцы "Ансар Аллах" (хуситы), а также ряд более мелких террористических организаций во многих странах региона. Определенным образом на балансе "Эль-Кудс" находится и палестинское движение "ХАМАС", которое уже назвало Сулеймани "героем-шахидом".

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Арабы правомерно считают, что подрывная деятельность Сулеймани повлекла деградацию государственности Ливана, Ирака, Йемена и Сирии. В последнем случае считается, что именно Сулеймани в 2015 году убедил россиян принять участие в военной операции в поддержку режима президента Асада, хотя в Москве это опровергают. В значительной степени Сулеймани, которого называли "Тень", контролировал ситуацию в Сирии и Ираке, и этим безусловно очень мешал тем самым россиянам.

Попытка Сулеймани поставить под свой контроль окончательно весь Ирак и организация новогоднего нападения на американское посольство стало последней его специальной операцией. В США ликвидацию Сулеймани объясняют его подготовкой нападений на американских граждан. Хотя и без того известно, что из-за деятельности сторонников Сулеймани в Ираке погибли сотни солдат США в этой стране, и планы его ликвидации существуют как минимум с 2007 года.

Несмотря на то, что сейчас в Иране царит показательная печаль и провозглашен трехдневный траур, далеко не все скучают. Сулеймани имел много оппон