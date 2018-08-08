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Экономика и финансы
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Стало известно расписание поезда «четырех столиц» Киев-Минск-Вильнюс-Рига

Стало известно расписание поезда «четырех столиц» Киев-Минск-Вильнюс-Рига (7 новостей)

«Для поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига появилось расписание его движения»

Поезд "четырех столиц" Киев - Минск - Вильнюс - Рига будет выезжать в 14:07 и проводить в пути 19 часов (в обратном направлении - еще на полчаса дольше). Расписание движения опубликовала пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд будет выезжать из Киева в 14:07, делать почти получасовую остановку в Минске в 23:35; в Вильнюсе - пятиминутную в 4:25 и прибывать в Ригу в 9:05.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:10, делать короткую остановку в Вильнюсе в 15:48, в Минске - опять длинную в 20:17 и прибывать в Киев в 6:42.

Покажут время до следующего поезда: В киевском метро планируют установить…
Покажут время до следующего поезда: В киевском метро планируют установить…

Обновлено в 14:02 Так, поезд будет выезжать из Киева в 14:07, делать почти получасовую остановку в Минске в 23:35; в Вильнюсе - пятиминутную в 4:25 и прибывать в Ригу в 9:05.

Обновлено в 15:03 Для поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига появилось расписание его движения.

ФОТО К НОВОСТИ: «Стало известно расписание поезда «четырех столиц» Киев-Минск-Вильнюс-Рига»
Фото "Укрзализныця" опубликовала расписание движения "поезда четырех столиц" из Киева в Ригу
Фото "Укрзализныця" опубликовала расписание движения поезда "четырех столиц" Киев-Минск-Вильнюс-Рига
Фото Появилось расписание "поезда четырех столиц"
Фото Появилось расписание движения поезда "четырех столиц" из Киева в Ригу
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  08.08.18, 11:32 Поезд "четырех столиц" Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет выезжать в 14:07 и проводить в пути 19 часов (в обратном направлении - еще на полчаса дольше). Расписание движения опубликовала пресс-служба "Укрзализныци".…
Капитал Капитал  ·  08.08.18, 12:46 Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига, который запустят с 28 сентября текущего года, будет проходить полный маршрут за 19 часов. Расписание движения поезда уже доступно на сайте «Укрзализныци»,…
Finance Finance  ·  08.08.18, 13:15 Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига, который запустят с 28 сентября текущего года, будет ходить под номером 31 из украинской столицы и 32 – в обратном направлении. Расписание движения поезда уже доступно на…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.08.18, 13:39 Поезд "четырех столиц" будет отправляться из Украины по четвергам и пятницам, что удобно для туристов.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.18, 14:02 Укрзализныця опубликовала расписание движения поезд "четырех столиц" Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Так, поезд будет выезжать из Киева в 14:07, делать почти получасовую остановку в Минске в 23:35; в Вильнюсе…
Телеграф Телеграф  ·  08.08.18, 15:03 Для поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига появилось расписание его движения.
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