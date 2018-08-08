Стало известно расписание поезда «четырех столиц» Киев-Минск-Вильнюс-Рига

Поезд "четырех столиц" Киев - Минск - Вильнюс - Рига будет выезжать в 14:07 и проводить в пути 19 часов (в обратном направлении - еще на полчаса дольше). Расписание движения опубликовала пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд будет выезжать из Киева в 14:07, делать почти получасовую остановку в Минске в 23:35; в Вильнюсе - пятиминутную в 4:25 и прибывать в Ригу в 9:05.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:10, делать короткую остановку в Вильнюсе в 15:48, в Минске - опять длинную в 20:17 и прибывать в Киев в 6:42.

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Обновлено в 14:02 Так, поезд будет выезжать из Киева в 14:07, делать почти получасовую остановку в Минске в 23:35; в Вильнюсе - пятиминутную в 4:25 и прибывать в Ригу в 9:05.

Обновлено в 15:03 Для поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига появилось расписание его движения.