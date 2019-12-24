Стало известно сколько стоила поездка Зеленского на "нормандский саммит" (4 новости) «На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины обошлась в круглую сумму»

Поездка президента Украины Владимира Зеленского и официальной делегации во Францию для участия в "нормандском саммите", который 8-10 декабря проходил в Елисейском дворце Парижа, обошлась бюджету в 1,6 млн грн. Об этом сообщили в Государственном управлении делами.

“На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским во Французскую республику 8-10 декабря и передовой группы по подготовке указанного визита Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме 25,3 тыс. евро (примерно 651 тыс. 673,89 грн по сегодняшнему курсу НБУ) и 61,9 тыс. грн, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тыс. грн", - рассказали в Госуправделами.

Командировка президента Украины Владимира Зеленского в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН, в свою очередь, обошлась в 74 тыс. долл. и почти 120 тыс. грн.

Германия и Франция внесут большой вклад в мир на Донбассе, - Маас

Обновлено в 20:17 Командировка президента Украины Владимира Зеленского в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН, в свою очередь, обошлась в 74 тыс. долл. и почти 120 тыс. грн.