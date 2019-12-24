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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 20:17
· Франция · Президент Украины · Бюджет · Делегация
Стало известно сколько стоила поездка Зеленского на "нормандский саммит"

Стало известно сколько стоила поездка Зеленского на "нормандский саммит" (4 новости)

«На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины обошлась в круглую сумму»

Поездка президента Украины Владимира Зеленского и официальной делегации во Францию для участия в "нормандском саммите", который 8-10 декабря проходил в Елисейском дворце Парижа, обошлась бюджету в 1,6 млн грн. Об этом сообщили в Государственном управлении делами.

“На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским во Французскую республику 8-10 декабря и передовой группы по подготовке указанного визита Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме 25,3 тыс. евро (примерно 651 тыс. 673,89 грн по сегодняшнему курсу НБУ) и 61,9 тыс. грн, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тыс. грн", - рассказали в Госуправделами.

Командировка президента Украины Владимира Зеленского в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН, в свою очередь, обошлась в 74 тыс. долл. и почти 120 тыс. грн.

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Обновлено в 20:17 Командировка президента Украины Владимира Зеленского в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН, в свою очередь, обошлась в 74 тыс. долл. и почти 120 тыс. грн.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.12.19, 15:45 На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины обошлась в круглую сумму
Канал 112 Канал 112  ·  24.12.19, 16:11 Поездка президента Украины Владимира Зеленского и официальной делегации во Францию для участия в "нормандском саммите", который проходил 8-10 декабря в Париже, обошлась бюджету в 1,6 млн гривен. Об этом…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.12.19, 19:55 Поездка Президента Владимира Зеленского и делегации в Париж для участия в "нормандском саммите" обошлась в 1,6 млн гривен. Об этом "112 Украина" сообщили в Государственном управлении делами в ответ на…
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