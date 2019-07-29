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​Стало известно, во сколько обходится "Слуге народа" обучение молодых нардепов

​Стало известно, во сколько обходится "Слуге народа" обучение молодых нардепов (5 новостей)

«Партия Владимира Зеленского Слуга народа разместила своих новоизбранных депутатов, прибывших на недельный обучающий курс в Трускавец, в самый дорогой отель…»

В городе Трускавец Львовской области в понедельник, 29 июля, стартовало обучение для новоизбранных нардепов от партии "Слуга народа". Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

По его словам, 260 представителей партии в течение недели будут обучаться государственному управлению, что включает в себя сферы безопасности, обороны, макроэкономику, инфраструктуру и налогообложение. Подробнее о формате обучения рассказала новоизбранный нардеп Ирина Верещук (№29 в списке "Слуги народа").

"Мы все собираемся в большом зале, разделенные по комитетам, 8-10 человек, садимся, обсуждаем вопросы, стратегию личностного развития, и много других интересных, как я считаю вопросов", - отметила Верещук.

В частности, на сегодняшнем тренинге обсуждалось построение стратегии личного развития депутатов Рады.

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"Ведь мы, наверное, имеем жизненные стратегии. Видели или могли видеть, когда учились в институтах, университетах, как происходит построение таких стратегий. Однако по собственному опыту скажу, потому что я училась в Европе, имею опыт таких тренингов, - это достаточно элективная тренинговая программа, которая позволит, если сказать простым языком, разложить по полочкам для тех, кто вскоре будет принимать сверхважные решение для государства в целом, наработки. И я думаю, что это очень сработает и поможет тем людям, которые имеют меньше опыта, возможно, не были в ... представительной власти, а следовательно - и не имели возможности принимать важные решения для общества", - рассказала Верещук.

По ее словам, данный тренинг поможет нардепам научиться определять очередность заданий, которые перед ними стоят, и понять как более эффективно использовать свое время в парламенте.

"Я выбрала национальную безопасность и оборону, потому что я офицер, закончила военный институт, в свое время служила в армии, знаю проблемы и понимаю, почему именно сейчас и именно я должна быть в этом комитете, и помочь обороноспособности, помочь реформе нашей обороны. Понимаю, что такое стандарты НАТО, знакома с международными программами поддержки коррупции. А что говорить... у нас очень много проблем в оборонной сфере, и следовательно все свои силы, навыки и умения приложу, чтобы армия становилась лучше", - уточнила Верещук, отвечая на вопрос в какой именно группе она проходит обучение.

Стоит добавить, что в программу тренинга также входят практические занятия.

"У нас будет 4 документа, которые мы должны подготовить. Их будет оценивать определенная комиссия. Я, правда, не знаю, кто будет входить в эту комиссию, тем не менее, мы получим как оценку своих личных навыков, так и публичную оценку - где и как мы могли бы быть лучше. Это и пояснительная записка к закону, которую мы должны подготовить самостоятельно, это и определенные публичные выступления, которые тоже будут оцениваться нашими модераторами. Я думаю, что это поможет тем людям, которые выбрали профессию политика", - констатировала Верещук.

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Апостроф Апостроф  ·  29.07.19, 14:05 Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" разместила своих новоизбранных депутатов, прибывших на недельный обучающий курс в Трускавец, в самый дорогой отель в городе - "Риксос".
Голос.UA Голос.UA  ·  29.07.19, 14:44 29 июля в Трускавце, где будущие депутаты партии «Слуга народа» проходят обучающий интенсив, журналисты заметили ярких представителей будущей политической элиты Украины. В частности, Ирину Аллахвердиеву.…
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