Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Лидерами подорожания среди всех продуктов в Украине являются овощи борщевого набора. Такое мнение в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «ГолосUA» выразил директор украинской Ассоциации поставщиков и торговых сетей Алексей Дорошенко. Общее подорожание продуктов и товаров в этом году составило 7%, отметил эксперт. По словам А. Дорошенко, мясо и рыба в Украине выросли в цене в этом году меньше всего, мясные и рыбные продукты подорожали у нас даже меньше инфляции. «Группы - лидеры подорожания в Украине - это овощи борщевого набора. Стоимость борщевого набора в первую очередь зависит от Кабинета министров. Как правило, новогодний стол для самых бедных украинцев - для тех, кто получает минимальную зарплату или пенсию, состоит прежде всего из овощей борщевого набора. Если говорить о средней зарплате, то только в трех регионах Украины получают зарплаты выше средней - Киев, Донецк и Киевская область. Цены на овощи очень сильно влияют на уровень жизни украинцев с минимальным доходом. В течение годы цены на них сильно колебались: например, цены на лук выросли в 5 раз. Если сравнивать цены на овощи с декабрем 2018 года, то картофель в Украине с прошлого года подорожал на 90%. Крупы и овощи борщевого набора являются продуктами, определяющими уровень жизни населения.