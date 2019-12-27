  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол
Общество
Голос.UA Голос.UA ·
· Новый год · Ассоциация · Украинцы · Пресс-конференция · Подорожание · Директор
Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол (4 новости)

«Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол составляет 1390 гривен, что меньше, чем в прошлом году. В прошлом…»

Лидерами подорожания среди всех продуктов в Украине являются овощи борщевого набора. Такое мнение в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «ГолосUA» выразил директор украинской Ассоциации поставщиков и торговых сетей Алексей Дорошенко. Общее подорожание продуктов и товаров в этом году составило 7%, отметил эксперт. По словам А. Дорошенко, мясо и рыба в Украине выросли в цене в этом году меньше всего, мясные и рыбные продукты подорожали у нас даже меньше инфляции. «Группы - лидеры подорожания в Украине - это овощи борщевого набора. Стоимость борщевого набора в первую очередь зависит от Кабинета министров. Как правило, новогодний стол для самых бедных украинцев - для тех, кто получает минимальную зарплату или пенсию, состоит прежде всего из овощей борщевого набора. Если говорить о средней зарплате, то только в трех регионах Украины получают зарплаты выше средней - Киев, Донецк и Киевская область. Цены на овощи очень сильно влияют на уровень жизни украинцев с минимальным доходом. В течение годы цены на них сильно колебались: например, цены на лук выросли в 5 раз. Если сравнивать цены на овощи с декабрем 2018 года, то картофель в Украине с прошлого года подорожал на 90%. Крупы и овощи борщевого набора являются продуктами, определяющими уровень жизни населения.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  27.12.19, 13:51 "Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол составляет 1390 гривен, что меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было 1752 гривен. Меньше на 362 гривны", - говорится в сообщении.…
УНН УНН  ·  27.12.19, 14:09 Новогодний стол в этом году обойдется украинской семье из четырех человек в 1620 гривен. Такие результаты центра "Института аграрной экономики" были озвучены во время пресс-конференции на тему "Новогодний…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Наталка Карпа родила первенца

Наталка Карпа родила первенца
Стала известна причина смерти Галины Волчек

Стала известна причина смерти Галины Волчек
Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим

Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим
По Украине сегодня от 8° мороза до 5° тепла

По Украине сегодня от 8° мороза до 5° тепла
Дженнифер Энистон показала архивное фото с папой

Дженнифер Энистон показала архивное фото с папой
Прогноз погоды на 27 декабря: ожидаются дожди и мокрый снег

Прогноз погоды на 27 декабря: ожидаются дожди и мокрый снег
Дело об убийство 5-летнего Кирилла Тлявова передали в другой суд из-за конфликта интересов: Судья дружит с подозреваемым

Дело об убийство 5-летнего Кирилла Тлявова передали в другой суд…
Дождь плавно переходит в снег: погода в конце недели окончательно испортится

Дождь плавно переходит в снег: погода в конце недели окончательно…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)

Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
В Харькове выявили около 20 тысяч бутылок алкофальсификата

В Харькове выявили около 20 тысяч бутылок алкофальсификата
СБУ за рік викрила шістьох шпигунів

СБУ за рік викрила шістьох шпигунів
Анна получила тяжелые осложнения после кори и ей нужна длительная реабилитация

Анна получила тяжелые осложнения после кори и ей нужна длительная…
Первый Ford Mustang Shelby GT500 посвятили прототипу 1968 года

Первый Ford Mustang Shelby GT500 посвятили прототипу 1968 года
В Таиланде сняли нападение агрессивной рыбы-меча на ныряльщиков

В Таиланде сняли нападение агрессивной рыбы-меча на ныряльщиков
В детском центре в Одессе травмировался ребенок, - ФОТО

В детском центре в Одессе травмировался ребенок, - ФОТО
Горан ПОПОВ: «Ярмоленко будет играть в Вест Хэме до конца карьеры»

Горан ПОПОВ: «Ярмоленко будет играть в Вест Хэме до конца…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.