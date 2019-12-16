Стало известно, за чьи средства "Киевгорстрой" достроит дома "Укрбуда"

Передача правоустанавливающих документов на проекты “Укрбуда” является сложным процессом и может потребовать некоторого времени — до полугода. Об этом заявил на брифинге в понедельник глава правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир, передаёт корреспондент УНН.

“Передача документов происходит, это не очень лёгкий процесс. Если брать из практики, у нас не было в практике, чтоб мы кому-то передавали, "Укрбуд“ недавно передавал проект "Укргалбуду“, у них один проект передавался на протяжении двух месяцев. То есть, это не быстро. Мы будем стараться сделать всё для того, чтоб получить все правоустанавливающие документы для того, чтоб у нас была возможность тратить денежные средства на строительство этих объектов... Мы рассчитываем от трёх месяцев до полугода их только принимать”, — сказал Кушнир.

По его словам, как только компания это сделает, то обязательно проинформирует общественность.

“Дома, которые есть на сегодняшний день — пять объектов, которые должны быть сданы в эксплуатацию — мы ими уже занимаемся, и я думаю, в ближайшее время вы увидите результат, и эти пять объектов будут сданы”, — добавил глава компании.

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В то же время, касательно порядка 20 жилищных объектов, которые находятся на разных стадиях строительства, Кушнир не берется четко прогнозировать, на сколько сместятся сроки сдачи в эксплуатацию, и будут ли они сдаваться в эксплуатацию в том же порядке, что был изначально запланирован “Укрбудом”. О сроках сдачи можно будет говорить только после полной передачи объектов, подготовка к которой еще ведется.

Кушнир также подчеркнул, что передача объектов не должна повлиять на стоимость уже купленных квартир.

Как сообщал УНН, государственный концерн “Укрбуд” заявил об остановке работ на 26 объектах, 25 из которых - жилые дома. В целом речь идет о 13 тысячах квартир.

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