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Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 02:29
· Интерфакс-Украина
Стало неловко, что государство будет тратить на меня такие ресурсы, - Дубилет отказался от услуг УГО и нанял двух частных охранников

Стало неловко, что государство будет тратить на меня такие ресурсы, - Дубилет отказался от услуг УГО и нанял двух частных охранников (5 новостей)

«Он объяснил, почему принял такое решение»

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны, и вместо этого воспользовался услугами частных охранников. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал ICTV. "Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника", – сказал Дубилет. В то же время, министр надеется, что охрана будут временной мерой. В начале ноября Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану. Он отметил, что такая необходимость связана, что вокруг него "образовалось две зоны напряжения". В частности, одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год. Вторая связана с тем, что он один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Как ранее сообщал Фокус: Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что некоторые министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи. Дубилет также сообщил, что результаты электронной переписи населения стоит ожидать до конца года.

Обновлено в 01:25 Об этом министр Дубилет рассказал 15 декабря в эфире телеканала ICTV.

Обновлено в 02:29 Министиру не понравилось, что его должен охранять чуть ли не взвод

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.12.19, 22:35 Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны, вместо этого воспользовался услугами частных охранников.
Обозреватель Обозреватель  ·  15.12.19, 22:49 Он объяснил, почему принял такое решение
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.12.19, 01:25 Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет передумал брать государственную охрану. Он решил воспользоваться услугами охранников из частной структуры. Об этом министр Дубилет рассказал 15 декабря в эфире…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.12.19, 02:29 Министиру не понравилось, что его должен охранять чуть ли не взвод
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