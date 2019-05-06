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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 16:43
· Президент Украины · Девушка · Май
Стало плохо: во время выступления Порошенко вынесли солдата

Стало плохо: во время выступления Порошенко вынесли солдата (6 новостей и 1 видео)

«Во время выступления Петра Порошенко в Авдеевке упала в обморок военнослужащая. Это произошло на праздновании Дня пехоты в понедельник, 6…»

Во время выступления Петра Порошенко в Авдеевке девушка-военнослужащая упала в обморок. Это произошло, когда президент Украины встречался с бойцами по случаю празднования Дня пехоты 6 мая . 

Как видно на видео, Порошенко говорил мотивационную речь украинским военным. В этот момент стоявшая слева от президента девушка пошатнулась, и ее повело в сторону. 

Военнослужащую сразу подхватили стоящие рядом бойцы. Когда Порошенко увидел происходящее, он прервал речь и помог солдатам вынести девушку со сцены. 

После того, как ее отнесли в палатку, президент вернулся к трибуне, обернулся и приказал военным "сомкнуть строй". В микрофон гарант добавил: "И так бывает...".

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Девушка упала в обморок во время выступления Порошенко в Авдеевке 6 мая

Пользователи социальных сетей в комментариях под видео активно обсуждают инцидент. Одни юзеры обращают внимание на то, что Порошенко не растерялся и повел себя как настоящий Верховный главнокомандующий.

Другие же напоминают, что это уже не первый случай, когда во время выступления президента теряют сознание стоящие возле него люди (один блогер посчитал, что это уже шестой подобный случай). Некоторые даже ищут в этом мистические знаки. 

Тем временем выигравший выборы президента Украины 2019 Владимир Зеленский рассказал о планах на инаугурацию и вызвал бурную реакцию сети.

Обновлено в 16:25 Как видно на видео, Порошенко говорил мотивационную речь украинским военным. В этот момент стоявшая слева от президента девушка пошатнулась, и ее повело в сторону. 

Обновлено в 16:43

ФОТО К НОВОСТИ: «Стало плохо: во время выступления Порошенко вынесли солдата»
Фото В Авдеевке во время выступления Порошенко упала в обморок женщина-солдат, ВИДЕО
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Голос.UA Голос.UA  ·  06.05.19, 15:36 Сегодня, 6 мая, возле Петра Порошенко упала в обморок военнослужащая. Об этом сообщает Страна. Это произошло в Авдеевке, на праздновании Дня пехоты.  Президент говорил речь. В этот момент девушка, которая…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  06.05.19, 15:38 Во время выступления действующего президента Петра Порошенко в Авдеевке Донецкой области по случаю Дня пехоты девушка-военнослужащая упала в обморок.Порошенко прервал свою речь и помог отнести девушку…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.05.19, 15:50 Во время выступления Петра Порошенко в Авдеевке упала в обморок военнослужащая. Это произошло на праздновании Дня пехоты в понедельник, 6 мая, сообщает 112.ua. Президент говорил речь. В этот момент девушка,…
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