Стало відомо, скільки людей скористалося київським метро за перший день роботи після карантину

310 тыс. пассажиров в первый день работы перевез метрополитен в Киеве.
Это в 4,38 раза меньше среднесуточного показателя 2019 года, сообщили в КГГА.
В январе текущего года, среднесуточный показатель пассажироперевозок в Киевском метрополитене за 2019 год составил 1,36 млн. пассажиров. За год перевезли 495,3 млн. пассажиров.
Киевская власть и метрополитен призывают пассажиров не пользоваться транспортом без крайней необходимости.
Полиция в метрополитене готова к контролю за соблюдением правил.
Вчера на втором этапе ослабления карантина открыли киевское метро. Уже сегодня, во вторник, пассажиров в час пик здесь больше. Это по сравнению со вчерашним днем.