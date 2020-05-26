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Стало відомо, скільки людей скористалося київським метро за перший день роботи після карантину

Стало відомо, скільки людей скористалося київським метро за перший день роботи після карантину (3 новости)

«Пасажирів у метро було більш як утричі менше ніж у докарантинний період»

310 тыс. пассажиров в первый день работы перевез метрополитен в Киеве.

Это в 4,38 раза меньше среднесуточного показателя 2019 года, сообщили в КГГА.

В январе текущего года, среднесуточный показатель пассажироперевозок в Киевском метрополитене за 2019 год составил 1,36 млн. пассажиров. За год перевезли 495,3 млн. пассажиров.

Киевская власть и метрополитен призывают пассажиров не пользоваться транспортом без крайней необходимости.

Полиция в метрополитене готова к контролю за соблюдением правил.

Вчера на втором этапе ослабления карантина открыли киевское метро. Уже сегодня, во вторник, пассажиров в час пик здесь больше. Это по сравнению со вчерашним днем.

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Главком Главком  ·  26.05.20, 15:33 Пасажирів у метро було більш як утричі менше ніж у докарантинний період
MIGnews MIGnews  ·  26.05.20, 18:32 В киевском метро в первый день работы после карантина резко снизился пассажиропоток.
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