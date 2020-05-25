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УНН УНН · · Обновлено в 17:20
· Пресс-служба · ВНО · ВНО-2017
Стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО, - УЦОКО

Стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО, - УЦОКО (14 новостей)

«Регистрация продлится с 25 мая до 9 июня»

Сегодня в Украине стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.

"Сегодня, 25 мая, начинается регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания и продлится до 9 июня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

- не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

- участвовали в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем...

Обновлено в 16:28 В Україні сьогодні, 25 травня, стартувала реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Обновлено в 17:20 Право участвовать в дополнительной сессии имеют те, кто:

ФОТО К НОВОСТИ: «Стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО, - УЦОКО»
Фото В Украине началась регистрация на дополнительную сессию ВНО
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Фото В Украине началась регистрация на дополнительную сессию ВНО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 12:05 Отмечается, что регистрация продлится до 9 июня
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 13:55 С сегодняшнего дня началась регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 13:55 В Украине 25 мая началась регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО). Регистрация продлится до 9 июня.Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского центра…
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 14:22 В Украине сегодня стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  25.05.20, 14:36 С сегодняшнего дня началась регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Об этом информируют на сайте Украинского центра оценивания качества образования. "Сегодня,…
Униан Униан  ·  25.05.20, 14:39 В этом году дополнительная сессия начнется 24 июля тестированием по физике.
Канал 112 Канал 112  ·  25.05.20, 14:44 С сегодняшнего дня началась регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Об этом информируют на сайте Украинского центра оценивания качества образования. "Сегодня,…
Прямий Прямий  ·  25.05.20, 14:47 В Украине в понедельник, 25 мая, началась регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания, она продлится до 9 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского…
Факты Факты  ·  25.05.20, 15:15 Центр оценивания качества образования уточнил перечень участников сессии
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 15:22 В Украине в понедельник стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО), которая продлится до 9 июня, сообщается на сайте Украинского центра оценивания…
ТСН ТСН  ·  25.05.20, 15:52 Регистрация продлится с 25 мая до 9 июня.
UAinfo UAinfo  ·  25.05.20, 16:28 В Україні сьогодні, 25 травня, стартувала реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
ForUm ForUm  ·  25.05.20, 17:20 С понедельника, 25 мая, началась регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания, сообщил Центр оценивания качества образования.Регистрация продлится до 9 июня.Право участвовать…
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