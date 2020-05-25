Стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО, - УЦОКО (14 новостей) «Регистрация продлится с 25 мая до 9 июня»

Сегодня в Украине стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.

"Сегодня, 25 мая, начинается регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания и продлится до 9 июня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

- не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

- участвовали в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем...

Обновлено в 16:28 В Україні сьогодні, 25 травня, стартувала реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Обновлено в 17:20 Право участвовать в дополнительной сессии имеют те, кто: