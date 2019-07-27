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Старушка забралась на Килиманджаро и побила мировой рекорд

Старушка забралась на Килиманджаро и побила мировой рекорд (3 новости и 1 видео)

«На поездку в Африку и восхождение у Энн Лоримор ушло 9 дней»

Энн Лоримор два раза покорила КилиманджароАмериканка Энн Лоримор установила новый мировой рекорд, поднявшись в 89 лет на высочайшую горную вершину Африки – вулкан Килиманджаро высотой 5895 метров.

Отмечается, что несколько лет назад Лоримор уже устанавливала рекорд, став самой пожилой женщиной, покоривший Килиманджаро. Но после того, как она узнала, что другая женщина отобрала у нее титул несколько месяцев спустя, а позже и мужчина установил новый мировой рекорд, она решила вновь подняться на эту гору."Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала подниматься в гору. У меня была сильная боль в боку, и я не могла глубоко дышать. Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, я не смогу пойти", – заявила Лоримор журналистам в аэропорту Финикса.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  27.07.19, 18:50 На поездку в Африку и восхождение у Энн Лоримор ушло 9 дней.
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Старушка забралась на Килиманджаро и побила мировой рекорд

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