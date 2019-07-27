Энн Лоримор два раза покорила КилиманджароАмериканка Энн Лоримор установила новый мировой рекорд, поднявшись в 89 лет на высочайшую горную вершину Африки – вулкан Килиманджаро высотой 5895 метров.

Отмечается, что несколько лет назад Лоримор уже устанавливала рекорд, став самой пожилой женщиной, покоривший Килиманджаро. Но после того, как она узнала, что другая женщина отобрала у нее титул несколько месяцев спустя, а позже и мужчина установил новый мировой рекорд, она решила вновь подняться на эту гору."Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала подниматься в гору. У меня была сильная боль в боку, и я не могла глубоко дышать. Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, я не смогу пойти", – заявила Лоримор журналистам в аэропорту Финикса.