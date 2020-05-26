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Стефанчук назвал условия для проведения всеукраинского референдума

Стефанчук назвал условия для проведения всеукраинского референдума (4 новости)

«Вице-спикер также отметил, что основные критерии для проведения референдума предусмотренные Конституцией Украины»

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал условия для проведения всеукраинского референдума. Среди них - участие 3 млн граждан и привлечение не менее двух третей областей.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что основные критерии для проведения референдума предусмотрены Конституцией Украины.

"Основная идея, которая закладывается в этот законопроект, это то, чтобы народ мог инициировать и народ мог поддержать. Основные критерии у нас предусмотрены Конституцией Украины, мы не можем от них отойти и изменить, это 3 млн граждан Украины. Причем две трети областей должны быть привлечены к поддержке этого законопроекта", - заявил Стефанчук.

Он также добавил, что после этого определяются процедурные вопросы, в течение ориентировочно 60 дней.

"Это вопрос агитации, поддержки и так далее, и вопрос может быть вынесен на референдум. Что интересно - мы впервые предлага...

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.20, 16:48 Вице-спикер также отметил, что основные критерии для проведения референдума предусмотренные Конституцией Украины
Новый Регион Новый Регион  ·  26.05.20, 23:12 Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал условия для проведения всеукраинского референдума. Среди них — участие 3 млн граждан и привлечение не менее двух третей областей. Об этом он рассказал…
Новый Регион Новый Регион  ·  26.05.20, 23:45 Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал условия для проведения всеукраинского референдума. Среди них — участие 3 млн граждан и привлечение не менее двух третей областей. Об этом он рассказал…
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