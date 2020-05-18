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Стефанчук предлагает провести торжественное пленарное заседание по случаю 30-летия принятия Декларации о независимости

Стефанчук предлагает провести торжественное пленарное заседание по случаю 30-летия принятия Декларации о независимости (3 новости)

«Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает провести торжественное пленарное заседание, приуроченное 30-летию принятия Декларации о независимости»

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук инициирует проведение торжественного пленарного заседания, посвященного 30-летию принятия Декларации о суверенитете. «16 июля 1990 года в этом здании на Грушевского, 5 был принят документ — Декларация о государственном суверенитете, и в этом году мы будем праздновать ее 30-летие... Я прошу поддержать идею провести торжественное заседание Верховной Рады, которое посвящено этому событию», — сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник. Первый вице-спикер предложил пригласить на заседание депутатов, которые участвовали в принятии Декларации. ...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 12:12 Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук инициирует проведение торжественного пленарного заседания, посвященного 30-летию принятия Декларации о независимости.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 12:48 Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает провести торжественное пленарное заседание, приуроченное 30-летию принятия Декларации о независимости.
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