Стефанчук рассказал, с каких законов начнет работу новая Рада

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, какими законопроектами займется новый парламент после начала своей работы. Об этом сообщил Стефанчук во время брифинга после заседания рабочей группы по подготовке открытия Верховной Рады ІХ созыва. "В первую очередь, будут рассмотрены вопросы, касающиеся предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского и запуска экономики страны", – заявил Стефанчук. По его словам, команда президента уже наработала план законопроектных работ в парламенте. "Безусловно, туда вошли законопроекты президента, которые он подавал в Раду предыдущего созыва, но они были проигнорированы. Также есть целый ряд законопроектов, которые перейдут нам в наследство от минувшего парламента", – подчеркнул представитель президента в ВР. Кроме этого, по словам Стефанчука, был определен большой блок законопроектов, касающихся изменений в Конституции Украины. Также планируется провести реформу регламентных процедур в новом парламенте. "Мы сделаем все, чтобы больше в парламенте не было "депутатского спама", затягиваний и переведем Раду на электронные носители, вместо бумаги. Также собираемся максимально ускорить идентификацию депутатов и введем ответственность для кнопкодавов и прогульщиков. Для этого, мы хотим внести изменения в Конституцию, чтобы получить возможность лишать депутатской неприкосновенности за вышеупомянутые нарушения. Также будут блоки законопроектов, касающихся таких основных направлений, как экономика, антикоррупционная деятельность, инфраструктура, безопасность и оборона, евроинтеграция и международных отношений. "Закон об импичменте президента будет одним из первых, который будет проголосован в новой Раде", – подытожил Стефанчук. Как ранее сообщал Фокус: Первое торжественное заседание Верховной Рады ІХ cозыва состоится 29 августа. Соответствующее решение было принято на заседании рабочей группы по подготовке первого заседания. Возглавляет рабочую группу Дмитрий Разумков. В нее вошли представители всех партий, преодолевших проходной барьер, и один представитель мажоритарщиков. В новом составе парламента "Слуга народа" планирует получить должности спикера, первого вице-спикера и глав 19 комитетов Рады.

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