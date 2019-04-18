Степан Бандера - герой для некоторого процента украинцев, - Зеленский (4 новости) «Кандидант в Президенты Украины Владимир Зеленский в интервью назвал Степана Бандеру «Степаном Бендерой»»

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера является героем, а проводимая декоммунизация – это нормально.

В интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в четверг, он заявил, что

"Степан Бандера - герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины", - сказал Зеленский.

Однако, по его мнению, не стоит присваивать его имя многим улицам в городах Украины.

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Как ранее сообщал Фокус:

Спикер ВР Андрей Парубий считает, что в Украине через 10-20 лет никто не вспомнит, какими были коммунальные тарифы весной 2019 года, но будут помнить о декоммунизации, церковных законах и языковом законопроекте. В марте прошлого года депутаты Киевсовета поддержали переименование семи улиц и переулков в Киеве в рамках декоммунизации.