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Степан Бандера - герой для некоторого процента украинцев, - Зеленский

Степан Бандера - герой для некоторого процента украинцев, - Зеленский (4 новости)

«Кандидант в Президенты Украины Владимир Зеленский в интервью назвал Степана Бандеру «Степаном Бендерой»»

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера является героем, а проводимая декоммунизация – это нормально.

В интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в четверг, он заявил, что 

"Степан Бандера - герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины", - сказал Зеленский.

Однако, по его мнению, не стоит присваивать его имя многим улицам в городах Украины.

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Как ранее сообщал Фокус:

Спикер ВР Андрей Парубий считает, что в Украине через 10-20 лет никто не вспомнит, какими были коммунальные тарифы весной 2019 года, но будут помнить о декоммунизации, церковных законах и языковом законопроекте. В марте прошлого года депутаты Киевсовета поддержали переименование семи улиц и переулков в Киеве в рамках декоммунизации.

ФОТО К НОВОСТИ: «Степан Бандера - герой для некоторого процента украинцев, - Зеленский»
Фото Зеленский поддерживает декоммунизацию, но против присваивания улицам одних и тех же имен
Фото Степан Бандера - герой для некоторого процента украинцев, - Зеленский
Фото Зеленский объяснил свое отношение к Бандере и Путину
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.04.19, 10:26 Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает декоммунизацию нормальным явлением. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина". По словам Зеленского, если украинское общество поддержало декоммунизацию,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  18.04.19, 11:10 Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает лидера ОУН Степана Бандеру неоспоримым героем, а российского президента Владимира Путина - врагом. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина". "Я нормально…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.04.19, 12:53 Кандидант в Президенты Украины Владимир Зеленский в интервью назвал Степана Бандеру «Степаном Бендерой».
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