  1. Главная
  2. Новости
  3. Степанов назвал условия работы детских садов
Facenews Facenews ·
· Минздрав · Детские сады · Работа · Область
Степанов назвал условия работы детских садов

Степанов назвал условия работы детских садов (3 новости)

«Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга назвал условия возобновления работы детских садов, которые должны открыться уже с 25…»

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга назвал условия возобновления работы детских садов, которые должны открыться уже с 25 мая.

Отмечается, что откроются садики не во всех областях - передает FaceNews.ua."С 25 мая в Украине разрешается работа детских садов. Она разрешается как очередное смягчение нашего карантина. Хочу подчеркнуть, что она разрешается в нашем втором этапе по тем критериям, по тех областях, которые прошли в этот второй этап", - сказал Степанов.Он обратился к заведениям с просьбой читать документы и рекомендации Минздрава и придерживаться установленных правил и противоэпидемиологических мероприятий для работы садиков.В частности, всем работникам и детям должны измерять температуру и если она выше 37,2, то человека в заведение не допускают, родители должны пользоваться масками, заведения должны быть оснащены антисептиками, а дети пользоваться ими исключительно под присмотром воспитателя.Также, по его словам, в детских садах запрещается и...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Сегодня Сегодня  ·  23.05.20, 10:15 В Украине с 25 мая, как очередное послабление карантина, разрешается работа детских садиков. Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Министерстве здравоохранения Максим Степанов.По его словам, открытие…
Канал 112 Канал 112  ·  23.05.20, 11:21 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга назвал условия возобновления работы детских садов, которые должны открыться уже с 25 мая. Отмечается, что откроются садики не во…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Во Львове простились с защитником Луганского аэропорта: воину было 18 лет (фото)

Во Львове простились с защитником Луганского аэропорта: воину было 18…
В Москве сообщили о захвате заложников в банке

В Москве сообщили о захвате заложников в банке
Первая годовщина свадьбы Потапа и NK: звездные супруги трогательно поздравили друг друга

Первая годовщина свадьбы Потапа и NK: звездные супруги трогательно поздравили…
Отец Лопеса: Я давно хотел боя с Ломаченко

Отец Лопеса: Я давно хотел боя с Ломаченко
Боец ММА из Одессы вызвала на поединок журналистку Соколову, раскритиковавшую Усика

Боец ММА из Одессы вызвала на поединок журналистку Соколову, раскритиковавшую…
Руслана готовит грандиозное онлайн-шоу в день своего рождения

Руслана готовит грандиозное онлайн-шоу в день своего рождения
Лопес-старший: «Ломаченко будет еще легче нокаутировать, чем Комми»

Лопес-старший: «Ломаченко будет еще легче нокаутировать, чем Комми»
Резников заявил, что украинцы с паспортами РФ не смогут участвовать в выборах в ОРДЛО

Резников заявил, что украинцы с паспортами РФ не смогут участвовать…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.