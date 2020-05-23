Степанов назвал условия работы детских садов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга назвал условия возобновления работы детских садов, которые должны открыться уже с 25 мая.

Отмечается, что откроются садики не во всех областях - передает FaceNews.ua."С 25 мая в Украине разрешается работа детских садов. Она разрешается как очередное смягчение нашего карантина. Хочу подчеркнуть, что она разрешается в нашем втором этапе по тем критериям, по тех областях, которые прошли в этот второй этап", - сказал Степанов.Он обратился к заведениям с просьбой читать документы и рекомендации Минздрава и придерживаться установленных правил и противоэпидемиологических мероприятий для работы садиков.В частности, всем работникам и детям должны измерять температуру и если она выше 37,2, то человека в заведение не допускают, родители должны пользоваться масками, заведения должны быть оснащены антисептиками, а дети пользоваться ими исключительно под присмотром воспитателя.Также, по его словам, в детских садах запрещается и...