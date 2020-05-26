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Степанов объяснил, почему в Украине коронавирусом заболело более 4 тысяч медиков

Степанов объяснил, почему в Украине коронавирусом заболело более 4 тысяч медиков (3 новости)

«В начале эпидемии больницы не были готовы к пандемии»

В Украине на коронавирус заболело более 4 тысяч медицинских работников. Это около 20% всех инфицированных COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По его словам, такой высокий процент заболеваемости COVID-19 среди медиков связан с тем, что медицинская система Украины не была готова к пандемии.

"К сожалению, около 20% всех инфицированных коронавирусом, то есть 4112 человек, - медики. Это произошло из-за того, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также не были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии", - отметил Степанов.

Министр также подчеркнул, что, кроме обеспечения врачей всеми необходимыми средствами, нужен также 3-месячный запас средств индивидуальной защиты, которые используют медики при лечении инфекц...

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ТСН ТСН  ·  26.05.20, 00:02 В начале эпидемии больницы не были готовы к пандемии.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.05.20, 01:05 В Украине около 20% всех инфицированных COVID-19 составляют медики.
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