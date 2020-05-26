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Степанов розповів, коли запрацюють дитячі табори

Степанов розповів, коли запрацюють дитячі табори (3 новости)

«Наразі кав'ярні та ресторани можуть працювати із замовленнями на виніс»

Понад чотири тисячі медичних працівників в Україні наразі хворі на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.

"На превеликий жаль, дійсно, близько 20% наших медичних працівників із загальної кількості, а на сьогоднішній день це становить 4111 медичних працівників, які хворі на коронавірусну хворобу", - зазначив Степанов.

Також у відповідь на запитання ведучого, чому українські лікарі такі вразливі до COVID-19, міністр зауважив, що українські лікарні на самому початку епідемії "не були готові до зустрічі з таким викликом, як коронавірусна хвороба".

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ФОТО К НОВОСТИ: «Степанов розповів, коли запрацюють дитячі табори»
Фото Степанов повідомив, скільки медиків в Україні хворіють на коронавірус
Фото Степанов розповів, коли запрацюють дитячі табори
Фото Степанов повідомив, коли запрацюють ресторани
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Главком Главком  ·  26.05.20, 09:58 Міністерство готує рекомендації щодо роботи дитячих таборів в умовах пандемії
Главком Главком  ·  26.05.20, 10:56 Наразі кав'ярні та ресторани можуть працювати із замовленнями на виніс
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