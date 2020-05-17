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Степанов сообщил, когда костюмы биозащиты из Китая направят в регионы

Степанов сообщил, когда костюмы биозащиты из Китая направят в регионы (3 новости)

«Распределят костюмы по больницам и лабораторным центрам - именно туда, где в них больше всего нуждаются, заверил министр Степанов»

Груз с костюмами биологической защиты из Китая уже в Украине, с понедельника их планирують распределить и отправить по регионам. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Груз уже прибыл в Украину. С понедельника начнется распределение всех этих костюмов по нашим больницам, лабораторным центрам, именно там, где они больше всего нужны. И в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к нашим медицинским работникам", - отметил министр.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.05.20, 11:36 Закупленные Министерством здравоохранения Украины костюмы биозащиты доставлены в страну, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Униан Униан  ·  17.05.20, 17:04 Распределят костюмы по больницам и лабораторным центрам - именно туда, где в них больше всего нуждаются, заверил министр Степанов.
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