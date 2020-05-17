Степанов сообщил, когда костюмы биозащиты из Китая направят в регионы

Груз с костюмами биологической защиты из Китая уже в Украине, с понедельника их планирують распределить и отправить по регионам. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Груз уже прибыл в Украину. С понедельника начнется распределение всех этих костюмов по нашим больницам, лабораторным центрам, именно там, где они больше всего нужны. И в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к нашим медицинским работникам", - отметил министр.