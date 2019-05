Стивен Кинг дал неожиданный прогноз на финал "Игры престолов"

Американский писатель Стивен Кинг озвучил свой вариант завершения сериала "Игра престолов".

"Допустим - просто предположим, что Джон и Дени ОБА погибли (вместе с Серсеей, разумеется). Предположим - просто предположим, что определенная маленький человек с большим сердцем окажется на Железном Троне", - написал писатель в Twitter.

Под "маленьким человеком с большим сердцем" явно имеется в виду персонаж Питер Динклэйдж - Тирион Ланистер. Пост писателя вызвал активную полемику среди пользователей, к которой присоединился и сам Кинг.

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne?

Stephen King (@StephenKing) 6 травня 2019 р. Сериал "Игра престолов", основанный на фэнтезийном цикле Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Фанаты ждут от Мартина еще как минимум двух романов с данного цикла. При этом, события сериала обогнали то, что описано в книгах, поэтому концовка саги остается неизвестной.

В сети появился клип на песню Power Is Power. Это совместная работа американской певицы SZA, канадского певца The Weeknd и американского рэпера Трэвиса Скотта. Трек вошел в музыкальный альбом For the Throne - сборник песен различных исполнителей, вдохновленных сериалом "Игра престолов".

