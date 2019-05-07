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Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 11:40
· Финал · Сериал
Стивен Кинг дал неожиданный прогноз на финал "Игры престолов"

Стивен Кинг дал неожиданный прогноз на финал "Игры престолов" (5 новостей)

«По словам писателя, занять Железный Трон может маленький человек с большим сердцем»

Американский писатель Стивен Кинг озвучил свой вариант завершения сериала "Игра престолов".

"Допустим - просто предположим, что Джон и Дени ОБА погибли (вместе с Серсеей, разумеется). Предположим - просто предположим, что определенная маленький человек с большим сердцем окажется на Железном Троне", - написал писатель в Twitter.

Под "маленьким человеком с большим сердцем" явно имеется в виду персонаж Питер Динклэйдж - Тирион Ланистер. Пост писателя вызвал активную полемику среди пользователей, к которой присоединился и сам Кинг.

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne?

Сеул: Стаховский вышел в парный финал
Сеул: Стаховский вышел в парный финал

Stephen King (@StephenKing) 6 травня 2019 р. Сериал "Игра престолов", основанный на фэнтезийном цикле Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Фанаты ждут от Мартина еще как минимум двух романов с данного цикла. При этом, события сериала обогнали то, что описано в книгах, поэтому концовка саги остается неизвестной.

В сети появился клип на песню Power Is Power. Это совместная работа американской певицы SZA, канадского певца The Weeknd и американского рэпера Трэвиса Скотта. Трек вошел в музыкальный альбом For the Throne - сборник песен различных исполнителей, вдохновленных сериалом "Игра престолов".

Обновлено в 11:22 "Допустим - просто предположим, что Джон и Дени ОБА погибли (вместе с Серсеей, разумеется). Предположим - просто предположим, что определенная маленький человек с большим сердцем окажется на Железном Троне", - написал писатель в Twitter.

Обновлено в 11:40 Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne?

ФОТО К НОВОСТИ: «Стивен Кинг дал неожиданный прогноз на финал "Игры престолов"»
Фото Стивен Кинг предложил свой вариант финала «Игры престолов»
Фото Стивен Кинг предложил свой вариант финала "Игры престолов"
Фото Стивен Кинг спрогнозировал "победителя" Игры престолов
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Униан Униан  ·  07.05.19, 10:18 По словам писателя, занять Железный Трон может "маленький человек с большим сердцем".
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.05.19, 10:30 Американский писатель Стивен Кинг описал свое видение того, как мог бы закончиться сверхпопулярный фэнтези-телесериал "Игра престолов". Об этом он написал у себя в Twitter.Если бы Кинг был автором ТВ-эпопеи,…
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