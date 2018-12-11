Столичный предприниматель заявил, что СБУ шантажирует застройщиков, требуя квартиры

Известный киевский бизнесмен Артур Мхитарян, владелец компании TaryanGroup, заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, что его шантажирует СБУ и требует квартиры взамен на решение вопросов с Министерством культуры. По его словам, цена вопроса —$1 млн. "Появляются "разные люди" от СБУ и за большие деньги, с угрозами закрыть стройку, предлагают "решить" этот вопрос. Цена — 1 миллион долларов или квартиры в нашем доме. А чтобы мы не долго думали над "предложением от которого нельзя отказаться", СБУ использует грязные PR-технологии. Из всего этого потока неправдивых сообщений напрашивается вывод, что цель подобных грязных пиар-технологий является остановка продаж. Отпугивая клиентов, чтобы загнать меня и мою компанию в нужный СБУ угол", — рассказывает основатель компании TaryanGroup Артур Мхитарян. По его словам, за последние два года, искусственно созданы барьеры для получения согласований в Министерстве культуры и организована коррупционная "кормушка". "Министерство культуры саботирует выдачу согласований нескольким десяткам строительных и девелоперских компаний. Если проанализировать выданные бумаги — такие ограничения касаются далеко не всех! "Да" — получают в основном застройщики, связанные с бывшими и нынешними чиновниками", — добавил предприниматель. Артур Мхитарян утверждает, что строит дом на территории бывшего завода и участок не относится к землям историко-культурного наследия, что подтверждает и сам Минкульт, и Институт археологии Национальной Академии Наук Украины. Но в это же время Генпрокуратура и следователи СБУ открывают уголовные дела о якобы отсутствии согласований Минкульта. "На множество компаний, в том числе и мою, завели такие уголовные дела с превышением полномочий и нарушением подследственности! Неужели в момент, когда в Украине военное положение, СБУ нечем заняться, чем шантажировать частный бизнес и требовать квартиры за решение вопросов?", — говорит Артур Мхитарян. После шантажа со стороны СБУ, девелопер обратился к Президенту и попросил разобраться с данной ситуацией. Как сообщало ZN.UA, в сентябре генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что взятки в сфере строительства со времен Януковича выросли в четыре раза. Также недавно генпрокурор подтвердил, что готов задерживать не только "решал", но и их заказчиков. "Еще раз подтверждаю обещание, данное на совещании в Минрегионстрое строителям: заявления о взяточничестве будут эффективно отрабатываться. До наручников для тех, кто требует деньги. В случае подтверждения связей "решал" — задержим и должностных лиц", — написал Луценко у себя на странице в ФБ. Инвестиционно-девелоперская компания TARYAN Group была создана Артуром Мхитаряном в 2011 году во время учебы на Executive MBA в NOVA SoutheasternUniversity во Флориде. Первым проектом компания стал лайфстайл клуб TSARSKY. За последние 2 года компания построила два жилых проекта: дом с первым в Украине парком на крыше RoyalTower и дом с первым в Украине бассейном, фитнесом и рестораном на крыше JackHouse. Сейчас TaryanGroup строит в центре Киева необычный жилой комплекс TaryanTowers с тремя концептуальными крышами, двухэтажными стеклянными мостами и прогулочной дорожкой на высоте 100 метров. Артур Мхитарян активно пропагандирует предпринимательство, выступая на различных форумах и конференци