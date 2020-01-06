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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 21:05
· НАТО · США · Ликвидация
Столтенберг о ликвидации Сулеймани: это было решение США, не НАТО

Столтенберг о ликвидации Сулеймани: это было решение США, не НАТО (9 новостей)

«Всі стурбовані дестабілізуючою активністю Ірану в регіоні»

Североатлантический Альянс (НАТО) не принимал участия в операции США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, операция по ликвидации Сулеймани - это национальное решение США.

"Оно не принималось ни НАТО, ни американской коалицией (по борьбе с "Исламским государством" в Ираке и Сирии - ред.). Но все страны альянса озабочены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе и поддержкой Ираном террористических группировок, которые ответственны за нападения на войска коалиции в регионе", - заявил Столтенберг.

Также в НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций и насилия после убийтсва Сулеймани.

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"США проинформировали НАТО о ситуации в регионе, включая последние нападения на военных коалиции в Ираке, а также об авиаударе по генералу Сулеймани. На нашей встрече страны НАТО призвали к сдержанности и деэскалации. Иран должен воздерживаться от новых провокаций и насилия", - сообщил Столтебрге.

Secretary-General Stoltenberg on the murder of #Soleimani: "This is a US decision. It is not a decision taken by the global coalition or #NATO. But all allies are concerned about #Iran's destabilising activities in the region."https://t.co/sVeqKVcIqD pic.twitter.com/zL9cAP4knQ

— euronews (@euronews) January 6, 2020

Обновлено в 20:43 По его словам, операция по ликвидации Сулеймани - это национальное решение США.

Обновлено в 21:05 По словам Йенса Стольтенберга, Вашингтон объяснил союзникам по НАТО почему решил ликвидировать Касема Сулеймани.

ФОТО К НОВОСТИ: «Столтенберг о ликвидации Сулеймани: это было решение США, не НАТО»
Фото Столтенберг об убийстве Сулеймани: это было решение США, а не НАТО
Фото Столтенберг: решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно - без НАТО
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Фото НАТО не принимало участия в ликвидации Сулеймани, - Столтенберг
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.01.20, 18:55 Все обеспокоены дестабилизирующей активности Ирана в регионе
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.01.20, 18:55 Всі стурбовані дестабілізуючою активністю Ірану в регіоні
Униан Униан  ·  06.01.20, 19:40 Тем не менее, союзники по НАТО обеспокоены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.01.20, 19:55 США приняли решение о ликвидации командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани самостоятельно - без НАТО и коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство",…
Телеграф Телеграф  ·  06.01.20, 20:25 Столтенберг заявил, что решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  06.01.20, 20:35 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ликвидацию в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, указав, что это было решение США, а не Альянса. Такое заявление Генсека цитирует…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.20, 20:39 США приняли решение о ликвидации командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани самостоятельно - без НАТО и коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство".
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.01.20, 21:05 По словам Йенса Стольтенберга, Вашингтон объяснил союзникам по НАТО почему решил ликвидировать Касема Сулеймани.
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