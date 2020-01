Столтенберг о ликвидации Сулеймани: это было решение США, не НАТО

Североатлантический Альянс (НАТО) не принимал участия в операции США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, операция по ликвидации Сулеймани - это национальное решение США.

"Оно не принималось ни НАТО, ни американской коалицией (по борьбе с "Исламским государством" в Ираке и Сирии - ред.). Но все страны альянса озабочены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе и поддержкой Ираном террористических группировок, которые ответственны за нападения на войска коалиции в регионе", - заявил Столтенберг.

Также в НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций и насилия после убийтсва Сулеймани.

Смерть Сулеймани: Столтенберг собирает экстренное заседание Совета НАТО

"США проинформировали НАТО о ситуации в регионе, включая последние нападения на военных коалиции в Ираке, а также об авиаударе по генералу Сулеймани. На нашей встрече страны НАТО призвали к сдержанности и деэскалации. Иран должен воздерживаться от новых провокаций и насилия", - сообщил Столтебрге.

Secretary-General Stoltenberg on the murder of #Soleimani: "This is a US decision. It is not a decision taken by the global coalition or #NATO. But all allies are concerned about #Iran's destabilising activities in the region."https://t.co/sVeqKVcIqD pic.twitter.com/zL9cAP4knQ

— euronews (@euronews) January 6, 2020

Обновлено в 21:05 По словам Йенса Стольтенберга, Вашингтон объяснил союзникам по НАТО почему решил ликвидировать Касема Сулеймани.