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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 22:24
· НАТО · Штаб-квартира
Столтенберг зовет Зеленского в штаб-квартиру НАТО

Столтенберг зовет Зеленского в штаб-квартиру НАТО (6 новостей)

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во вторник вечером о своем телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским»

НАТО будет и в дальнейшем оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг после разговора с основателем и художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который побеждает на выборах президента Украины.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора 23 апреля поздравил основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом генсек написал в Twitter.

Столтенберг заявил, что пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в ближайшем будущем.

"НАТО будет и в дальнейшем оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине", добавил он.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента, явка составила 61,37%. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко 24,45%.

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Официальные данные ЦИК объявит после получения всех протоколов с мокрыми печатями от окружных избиркомов.

Обновлено в 21:55 Столтенберг заявил, что пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в ближайшем будущем.

Обновлено в 22:24

ФОТО К НОВОСТИ: «Столтенберг зовет Зеленского в штаб-квартиру НАТО»
Фото Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО
Фото Генсек НАТО заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины
Фото Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшем будущем
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.04.19, 20:26 Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во вторник вечером о своем телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.04.19, 21:03 Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского посетить штаб-квартиру альянса и заверил в дальнейшей поддержке Украины. Об этом…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.04.19, 21:20 Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил его посетить штаб НАТО в ближайшее время.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.04.19, 21:42 Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пригласил его посетить штаб-квартиру НАТО.
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