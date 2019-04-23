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Столтенберг зовет Зеленского в штаб-квартиру НАТО (6 новостей) «Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во вторник вечером о своем телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским»

НАТО будет и в дальнейшем оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг после разговора с основателем и художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который побеждает на выборах президента Украины.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора 23 апреля поздравил основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом генсек написал в Twitter.

Столтенберг заявил, что пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в ближайшем будущем.

"НАТО будет и в дальнейшем оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине", добавил он.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента, явка составила 61,37%. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко 24,45%.

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Официальные данные ЦИК объявит после получения всех протоколов с мокрыми печатями от окружных избиркомов.

Обновлено в 21:55 Столтенберг заявил, что пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в ближайшем будущем.

Обновлено в 22:24