"Стоп реванш". В центре Киева протестуют противники Зеленского

В Киеве на Майдане Независимости "Движение сопротивления против капитуляции" организовало акцию протеста против политики президента Зеленского. Участников митинга не удовлетворяют действия главы государства относительно войны на Донбассе. Также акции проходят и в других городах Украины.
Участники акции считают, что Зеленский капитулирует перед РФ
В протесте принимают участие представители "Национального корпуса", "Свободы", "Демократической сокиры" и других политсил. Об этом информирует hromadske.
Протестующие, которых собралось несколько сотен человек, требуют от Зеленского "прекратить капитулировать" перед Россией, освободить задержанных майдановцев и волонтеров.
В мае исполнился год с тех пор, как пост президента Украины занял Владимир Зеленский. Это год реванша Кремля. Зеленский со своей командой шаг за шагом внедряет политику капитуляции перед агрессором, – говорится в сообщении организаторов акции.
Среди требований – увольнение Андрея Ермака
Также среди требований – сближение с ЕС и НАТО и отставка главы Офиса Президента Андрея Ермака. Беспокоит людей, вышедших на Майдан, и кадровая политика Зеленского – его друзья у власти и представители режима Януковича.
Смотрите фото с акции в Киеве:
Обратите внимание! Из-за массового мероприятия в центре Киева, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Об этом МВД сообщило в своем телеграмм-канале.
Акции в других городах Украины
Как информирует Klymenko Time, акция проходит и в Одессе, однако там немного людей.
Смотрите видео из Одессы:
Также мало протестующих собрались и в Ровно.
Участники, которые пришли несмотря на дождь / Фото Klymenko Time
На акцию в Ровно пришли немногие / Фото Klymenko Time
Отметим, что "Движение сопротивления против капитуляции" анонсировало аналогичные акции в нескольких десятках городов Украины.
Что говорил Зеленский о ситуации на Донбассе
Зеленский о "кварталовцах" и друзьях при власти
На упреки о засилье друзей в руководстве государства, президент
Обновлено в 17:08 Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Обновлено в 17:16 Участники акции "СтопРеванш" обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский, и начали расходиться.