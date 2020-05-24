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"Стоп реванш". В центре Киева протестуют противники Зеленского (11 новостей) «Около трех тысяч участников акции Стоп реванш выдвинулись с Майдана независимости»

В Киеве на Майдане Независимости "Движение сопротивления против капитуляции" организовало акцию протеста против политики президента Зеленского. Участников митинга не удовлетворяют действия главы государства относительно войны на Донбассе. Также акции проходят и в других городах Украины.

Участники акции считают, что Зеленский капитулирует перед РФ

В протесте принимают участие представители "Национального корпуса", "Свободы", "Демократической сокиры" и других политсил. Об этом информирует hromadske.

Протестующие, которых собралось несколько сотен человек, требуют от Зеленского "прекратить капитулировать" перед Россией, освободить задержанных майдановцев и волонтеров.

В мае исполнился год с тех пор, как пост президента Украины занял Владимир Зеленский. Это год реванша Кремля. Зеленский со своей командой шаг за шагом внедряет политику капитуляции перед агрессором, – говорится в сообщении организаторов акции.

Среди требований – увольнение Андрея Ермака

Также среди требований – сближение с ЕС и НАТО и отставка главы Офиса Президента Андрея Ермака. Беспокоит людей, вышедших на Майдан, и кадровая политика Зеленского – его друзья у власти и представители режима Януковича.

Смотрите фото с акции в Киеве:

Обратите внимание! Из-за массового мероприятия в центре Киева, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Об этом МВД сообщило в своем телеграмм-канале.

Акции в других городах Украины

Как информирует Klymenko Time, акция проходит и в Одессе, однако там немного людей.

Смотрите видео из Одессы:

Также мало протестующих собрались и в Ровно.

Участники, которые пришли несмотря на дождь / Фото Klymenko Time

На акцию в Ровно пришли немногие / Фото Klymenko Time

Отметим, что "Движение сопротивления против капитуляции" анонсировало аналогичные акции в нескольких десятках городов Украины.

Что говорил Зеленский о ситуации на Донбассе

Во время пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский отметил, что после спада пандемии коронавируса обязательно состоится встреча в нормандском формате. Президент готов и к другим форматам, если они помогут завершить войну, вернуть Украине территории и людей.

Зеленский также отметил, что с президентом РФ Владимиром Путиным нужно договариваться. Это – необходимость.

Относительно его фразы о "просто нужно перестать стрелять", то президент подчеркнул, что украинские военные на Донбассе стреляют только в ответ, первыми огонь не открывают. Однако Зеленский сказал, что никогда не говорил, чтобы украинская армия не отвечала противнику.

Зеленский о "кварталовцах" и друзьях при власти

На упреки о засилье друзей в руководстве государства, президент

Обновлено в 17:08 Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обновлено в 17:16 Участники акции "СтопРеванш" обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский, и начали расходиться.