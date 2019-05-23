  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. "Страна в смарфоне". Зеленский запускает проект Лифт
Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 19:11
· Президент Украины · Лифт
"Страна в смарфоне". Зеленский запускает проект Лифт

"Страна в смарфоне". Зеленский запускает проект Лифт (5 новостей)

«Зеленский подчеркнул, что проект позволит всем желающим присоединиться к процессу внедрения новейших технологий в работе страны»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в четверг, 23 мая, на форуме интернет-деятелей iForum в Киеве и рассказал, что вместе с командой запустит 27 мая проект Лифт. Этот проект поможет каждому украинцу присоединится в процесс внедрения новейших технологий в работе страны.

Зеленский отметил, что хочет построить страну в смартфоне и предложил аудитории сделать это вместе.

"Мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Правительство в смартфоне. Ребят, пора это сделать. Без вас не справиться", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что во время цифровизации управления государством будут внедрены четыре уровня:

Президент Украины встретился с королем Испании Фелипе VI: что обсуждалось
Президент Украины встретился с королем Испании Фелипе VI: что обсуждалось

Первый уровень будет предоставлять информацию об Украине. Второй уровень будет отвечать за связь граждан с государством. На третьем уровне разместят транзакции с государством. А на четвертом - управление государством и вовлечение в этот процесс граждан. По мнению Зеленского, будет здорово, если каждый сможет держать под контролем последние законодательные инициативы депутатов или какие петиции регистрируются.

"Я, правда, мечтаю о нашей стране в смартфоне. И чтобы мы были первыми в мире, минуя этот этап, который сегодня в мире и который сложно догнать", – заявил президент и предложил делиться идеями и предложениями с советником Михаилом Федоровым.

Как сообщалось, перед началом форума Зеленский ответил о возможности переговоров с Россией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 18:36 Зеленский подчеркнул, что проект позволит всем желающим присоединиться к процессу внедрения новейших технологий в работе страны.

Обновлено в 19:11 Украинский глава Владимир Зеленский вместе со своей командой 27 мая запускает онлайн-проект "Лифт" - он даст возможность всем желающим представить свои идеи...

ФОТО К НОВОСТИ: «"Страна в смарфоне". Зеленский запускает проект Лифт»
Фото "Страна в смарфоне". Зеленский запускает проект Лифт
Фото "Страна в смартфоне". Зеленский запускает проект Лифт
Фото У каждого украинца теперь есть шанс: Зеленский запускает проект "Лифт"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Finance Finance  ·  23.05.19, 17:40 Президент Украины Владимир Зеленский с 27 мая вместе со своей командой запускает онлайн-проект ”Лифт”. Об этом сообщил Зеленский на конференции по интернет-технологиям ”iForum” в Киеве. По его словам,…
MIGnews MIGnews  ·  23.05.19, 18:36 Зеленский подчеркнул, что проект позволит всем желающим присоединиться к процессу внедрения новейших технологий в работе страны.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  23.05.19, 19:11 Украинский глава Владимир Зеленский вместе со своей командой 27 мая запускает онлайн-проект "Лифт" - он даст возможность всем желающим представить свои идеи...
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Минюст проверит законность назначения Богдана на должность главы АП

Минюст проверит законность назначения Богдана на должность главы АП
&quot;Страна в смарфоне&quot;. Зеленский запускает проект Лифт

"Страна в смарфоне". Зеленский запускает проект Лифт
Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Рады

Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Рады
Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли

Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли
&quot;Народный фронт&quot; подписал представление в КС, чтобы отменить указ Зеленского

"Народный фронт" подписал представление в КС, чтобы отменить указ Зеленского
Не референдум, а опрос: Зеленский хочет услышать мнение людей о переговорах с РФ

Не референдум, а опрос: Зеленский хочет услышать мнение людей о…
&quot;Нет&quot;. Зеленский сказал, возможны ли переговоры с Россией

"Нет". Зеленский сказал, возможны ли переговоры с Россией
В Раду могут пройти партии &quot;Слуга народа&quot;, &quot;ОП - За життя&quot;, БПП и &quot;Батькивщина&quot;, - опрос

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Как долго украинцам еще нужно носить зонты

Как долго украинцам еще нужно носить зонты
В Нацбанке рассказали о влиянии роспуска Рады на валютный рынок

В Нацбанке рассказали о влиянии роспуска Рады на валютный рынок
Геращенко пожаловалась на Зеленского

Геращенко пожаловалась на Зеленского
В Запорожской области пожилой рецидивист пытал 90-летнюю пенсионерку

В Запорожской области пожилой рецидивист пытал 90-летнюю пенсионерку
У Зеленского обещают уволить Богдана при одном условии

У Зеленского обещают уволить Богдана при одном условии
Бывшая жена Потапа поздравила рэпера со свадьбой с Каменских

Бывшая жена Потапа поздравила рэпера со свадьбой с Каменских
В Киеве дикие пчелы атаковали детский сад

В Киеве дикие пчелы атаковали детский сад
Подозреваемому в госизмене экс-переводчику Гройсмана продлили арест

Подозреваемому в госизмене экс-переводчику Гройсмана продлили арест
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.