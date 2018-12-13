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Страсбургский террорист рассказал о мотивах нападения водителю такси – СМИ

Страсбургский террорист рассказал о мотивах нападения водителю такси – СМИ (4 новости)

«Полиция продолжает поиски нападавшего»

Стрелок, который устроил стрельбу возле рождественской ярмарки в Страсбурге 11 декабря, рассказал о мотивах нападения водителю такси. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BFMTV.

Как отмечается, стрельбой Шериф Шекатт хотел отомстить за своих убитых братьев в Сирии. В издании добавили, что полиция продолжает поиски нападавшего.

Ранее РБК-Украина писало, что во Франции полиция распространила фотографию мужчины, который устроил стрельбу в Страсбурге на рождественской ярмарке. В информации, помещенной рядом с фотографией, указано имя - Шариф Шекатт, его возраст - 29 лет, рост - 180 см.

Как известно, 11 декабря рядом с рождественским ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которой три человека погибли, еще 12 были ранены.

В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва
В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва

Во Франции в связи со стрельбой усилили контроль на границах, а также рождественских рынках. На поиски стрелка направили сотни полицейских и жандармов. Полиция сразу после стрельбы просила жителей не покидать дома.

Добавим, Италия усилила антитеррористические меры до максимального уровня на период рождественских праздников после стрельбы в Страсбурге.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  13.12.18, 11:20 Шериф Шекатт, который устроил стрельбу возле рождественской ярмарки в Страсбурге, рассказал о мотивах нападения водителю такси.
Фокус Фокус  ·  13.12.18, 12:26 Террорист, который устроил стрельбу возле рождественской ярмарки в Страсбурге 11 декабря, пожаловался на мотивы нападения водителю такси. Об этом сообщает BFMTV.  Как сообщает СМИ, стрельбой…
Униан Униан  ·  13.12.18, 13:24 Полиция продолжает поиски нападавшего.
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