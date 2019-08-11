Стрельба в мечети в Осло расследуется полицией как теракт (3 новости) «Норвежская полиция расследует как попытку теракта инцидент, когда молодой человек сделал несколько выстрелов в мечети близ Осло. Об этом сообщает…»

Мужчина, который открыл огонь в мечети коммуны Берум в пригороде норвежской столицы, имел ультраправые и антииммигрантские взгляды. Об этом свидетельствуют результаты предварительного расследования, сообщил помощник начальника полиции Осло Руне Скьольд.Полиция Осло расследует нападение на мечеть в коммуне Берум как попытку теракта. Об этом 11 августа на брифинге рассказал помощник начальника полиции округа Руне Скьолд, информирует пресс-служба ведомства.

Предварительное расследование показало, что нападающий имел ультраправые и антииммигрантские взгляды, отметил Скьолд.

Он также сообщил, что выстрелов было несколько. Однако сколько именно и из какого оружия они были сделаны, правоохранители пока не могут сказать.

Подозреваемый отказался давать показания, добавил полицейский.

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Человека, который открыл огонь 10 августа, задержали люди из мечети. По словам Скьолда, мужчина местный житель, ему около 20 лет. Известно об одном пострадавшем.

Скьолд сообщил также, что по месту проживания стрелка нашли убитой его сводную сестру. Полиция не исключает, что перед стрельбой в мечети подозреваемый убил свою 17-летнюю родственницу.