Стрельба в Страсбурге: нападавший кричал "Аллах Акбар" (12 новостей) «Генпрокурор Парижа также подтвердил задержание 4 подозреваемых в связи с нападением»

Во вторник вечером в центре французского города Страсбург, где проходит Рождественская ярмарка, началась стрельба. По обновленным на 2:20 по местному времени данным властей, известно как минимум о трех убитых и 12 раненых. Стрелок, 29-летний житель Страсбурга, который, как сообщается, известный общением с местными исламистскими кругами, находится в розыске.

Об этом сообщает УНН.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в ночь со вторника на среду, в 2:20 по местному времени, заявил, что три человека убиты и 12 получили ранения, в том числе 6 - тяжелые. Министр также отметил, что нападавший "очень негативно известный полиции во Франции и Германии". Как уточняет издание Le Parisien, нападавший известный фактам уголовных преступлений. Его попытались арестовать во вторник утром, но ему удалось бежать.

Медиа показали фото страсбургского стрелка, которого назвали Шеккат Шариф.

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После нападения власти подняли уровень национальной системы Франции тревожного оповещения о террористической угрозе "Вижипират" до максимального "urgence attentat".

Около 4:20 по местному времени министерство внутренних дел отменило предупреждение и меры сдерживания в районе, где произошли выстрелы.

Хотя правоохранители и работали всю ночь, в том числе ища стрелка и, в частности, проверяя окружение подозреваемого, злоумышленника до сих пор не нашли. Около 350 правоохранителей мобилизованы для проведения поисков. Кроме того, привлечены два вертолета.

В среду Рождественская ярмарка в Страсбурге будет закрыта, сообщил в Twitter мэр города. Мероприятия отменены. Школы в Страсбурге остаются открытыми для приема студентов, но занятия приостановлены.

Власти в департаменте Нижний Рейн, административным центром которого является город Страсбург, запретила собрания и демонстрации в Страсбурге до дальнейших уведомлений.

Обновлено в 16:36 По словам прокурора Парижа, это подтверждает, что произошедшее - террористический акт.

Обновлено в 22:34 Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в ночь со вторника на среду, в 2:20 по местному времени, заявил, что три человека убиты и 12 получили ранения, в том числе 6 - тяжелые. Министр также отметил, что нападавший "очень негативно известный полиции во Франции и Германии". Как уточняет издание Le Parisien, нападавший известный фактам уголовных преступлений. Его попытались арестовать во вторник утром, но ему удалось бежать.