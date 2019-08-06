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Стрельба в Торонто: 7 человек ранены

Стрельба в Торонто: 7 человек ранены (3 новости)

«Ранения получили по меньшей мере семь человек»

В канадском городе Торонто в ночном клубе District 45 произошла стрельба. Ранения получили по меньшей мере семь человек. Об этом в ночь на вторник, 6 августа, сообщил телеканал Global News со ссылкой на власти и полицию.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на понедельник. Трое из пострадавших были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

По данным владельца клуба, во время стрельбы внутри заведения находились около 250 человек.

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Согласно информации сотрудников правопорядка, они получили несколько звонков от посетителей ночного клуба о возникшей во время вечеринки ссоре. Полиция пока не обнародовала информацию о предполагаемом стрелке, однако, по словам ее представителя, расследование будет простым из-за большого числа свидетелей инцидента.

Ранее в июле в Канаде застрелили двух иностранных туристов. Молодую пару американцев нашли застреленными возле их фургона на обочине шоссе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Стрельба в Торонто: 7 человек ранены»
Фото В Канаде произошла стрельба: ранены семь человек
Фото Стрельба в Торонто: 7 человек ранены
Фото В Торонто произошла стрельба в ночном клубе, где находилось 250 человек
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Телеграф Телеграф  ·  06.08.19, 12:51 В ночном клубе Торонто произошла стрельба в результате которой 7 человек пострадали, один находится в кретическом состоянии.
Униан Униан  ·  06.08.19, 12:59 Ранения получили по меньшей мере семь человек.
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