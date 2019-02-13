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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:43
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Суд арестовал имущество заводов Коломойского в деле ПриватБанка

Суд арестовал имущество заводов Коломойского в деле ПриватБанка (9 новостей)

«Суд наложил арест на имущество предприятий, подконтрольных бывшим владельцам ПриватБанка»

Печерский райсуд Киева 5 февраля арестовал имущество ряда структур группы "Приват", и запретил распоряжаться им и отчуждать это имущество. Под арест попало имущество Орджоникидзевского (ныне Покровский) и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов, Никопольского завода ферросплавов и "Днепразота".

Такое решение суд принял по ходатайству прокурора в рамках уголовного производства по факту завладения экс-служащими "Приватбанка" государственными средствами, а также выдачи денег с нарушением законодательства лицам с признаками фиктивности. Эти деньги банк получил как рефинансирование на сумму свыше 19,7 миллиарда гривен, говорится в постановлении суда в Едином реестре судебных решений.

В решении суда говорится, что должностные лица "Приватбанка" в течение 2014 года выдали кредиты 42 субъектам хозяйствования, подконтрольным группе "Приват", под залог имущественных прав на товар в сумме от 18 до 73 миллионов долларов.

Эти лица в свою очередь заключили соглашения с нерезидентами: Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao Ukrtransitservice ltd и Milbert ventures i nc. о якобы получении товаров, сделав при этом 100% предоплату. Однако товары еще не поставили, а деньги в предусмотренные договорами сроки не возвращены. Имущественные права на неполученный товар, которыми владеет "Приватбанк", не обеспечили погашение кредитов и возврат денег.

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Суд также наложил арест на ряд других объектов: Морской перезагрузочно-складской комплекс в Одесской области, земельные участки в Ивано-Франковской области, ряд квартир в жилом комплексе "Амфитеатр" в Днепре, самолет Boeing 767-300 и другие.

В чем суть "дела "Приватбанка"?18 декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, национализировало этот банк. В июне 2018 года НБУ подал судебный иск в Швейцарии к Коломойскому за неисполнение им обязательств по предоставленному в 2016 году личному поручительству по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами. Поскольку все попытки НБУ урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам оказались безуспешными, центробанк 18 декабря 2018 года подал в первую инстанцию суда Республики и кантона Женевы иск против Коломойского на общую сумму 6,64 миллиарда гривен.

Обновлено в 21:09 В связи с невыполнением обязательств по выплате кредитов суд принял решение арестовать имущество ряда предприятий бывшего владельца ПриватБанка.

Обновлено в 21:43 Среди арестованного имущества 15 земельных участков компании "Скорзонера", на которых, как утверждает "Громадське", расположена инфраструктура горнолыжного курорта Буковель.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд арестовал имущество заводов Коломойского в деле ПриватБанка»
Фото Суд арестовал имущество заводов Коломойского в деле ПриватБанка
Фото Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Фото Имущество заводов Коломойского арестовано по делу ПриватБанка
Фото Печерский суд арестовал имущество структур Коломойского, в том числе земельные участки под курортом Буковель
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.02.19, 20:48 Суд наложил арест на имущество предприятий, подконтрольных бывшим владельцам ПриватБанка
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  13.02.19, 20:58 Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат", ОАО "Никопольский завод ферросплавов", ОАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат",…
Телеграф Телеграф  ·  13.02.19, 21:09 В связи с невыполнением обязательств по выплате кредитов суд принял решение арестовать имущество ряда предприятий бывшего владельца ПриватБанка.
Гордон Гордон  ·  13.02.19, 21:43 В 2014 году "ПриватБанк" выдал 42 объектам хозяйствования, связанным с владельцами банка, кредиты под залог имущественных прав. Средства не вернули, было открыто уголовное производство.5 февраля Печерский…
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