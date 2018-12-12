Суд Канады отпустил под залог финдиректора Huawei

Верховный суд Британской Колумбии постановил отпустить под залог задержанного в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Об этом сообщило издание Global News.

Сумма залога составляет десять миллионов канадских долларов (около 7,5 миллиона долларов США), из которых семь миллионов (чуть более пяти миллионов долларов США) должны быть предоставлены наличными. Топ-менеджер также должна носить электронный браслет и сдать паспорта.

Отмечается, что Мэн Ваньчжоу освободили под залог, поскольку она "борется с возможной экстрадицией в США".

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Женщина останется в Ванкувере, где у нее есть два дома. Ей запрещено покидать дом с 11 вечера до шести утра. Ее адвокат предложил соседу, бывшим коллегам Мэн Ваньчжоу и риэлтору ее мужа выступить в роли поручителей.

Издание Star Vancouver сообщило, что Мэн Ваньчжоу должна оплатить расходы на электронный браслет и наблюдения, а также обязуется предстать перед судом шестого февраля.

Судья постановил, что Ваньчжоу принадлежит отпустить, если США не отправят полностью оформленный запрос на экстрадицию в течении законных 60 дней, которые заканчиваются восьмого января.

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