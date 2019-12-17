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Суд обязал Генпрокуратуру выплатить Кулику миллион гривен

Суд обязал Генпрокуратуру выплатить Кулику миллион гривен (4 новости)

«Окружной административный суд Киева постановил выплатить бывшему прокурору Константину Кулику 1 миллион 149 тысяч гривен невыплаченного заработка»

Выплатить 1 миллион 149 тисяч гривен невыплаченного заработка экс-прокурору Константину Кулику постановил Окружной административный суд Киева.

Бывший чиновник подал в суд на Генпрокуратуру относительно невыплаченного заработка в октябре 2019 года, сообщает пресс-служба ОАСК.

Уволили прокурора военной прокуратуры сил антитеррористической операции Константина Кулика в апреле 2017 года с военной службы в запас.

По сообщению суда, отдел работы с кадрами через семь дней после получения приказа об увольнении Кулика не ​​направил в соответствующий военный комиссариат экземпляр его личного дела. Целью этого было взять Кулика на воинский учет.

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"В частности, суд установил, что размер единовременного пособия в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы, который должен быть выплачен истцу, составил 468 217, 80 грн., А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на момент принятия судебного решения, составлял 663 рабочих дня, судом на основании требований 117 КЗоТ Украины было, в том числе, обязано ответчика выплатить Кулику К. его средний заработок за все время задержки в размере 1149734, 82 грн ", - написали в сообщении суда.

22 ноября, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Константина Кулика из органов прокуратуры. Прокурор Константин Кулик был привлечен к расследованию дела энергетической компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  17.12.19, 13:19 Окружной административный суд Киева постановил выплатить бывшему прокурору Константину Кулику 1 миллион 149 тысяч гривен невыплаченного заработка.
УНН УНН  ·  17.12.19, 15:58 Окружной административный суд обязал Генеральную прокуратуру Украины выплатить экс-прокурору Константину Кулику его средний заработок за все время задержки в размере более 1 млн грн. Об этом УНН сообщает…
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