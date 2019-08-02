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Суд определился с наказанием для Кэти Перри за плагиат (5 новостей и 1 видео) «Певицу обязали выплатить штраф»

Американскую певицу Кэти Перри и ее звукозаписывающую компанию, которых признали виновными в плагиате, обязали выплатить 2,78 миллиона долларов.

Обновлено в 12:55 Сама певица возместит автору трека лишь часть денег.

Обновлено в 14:20 За кражу песни Кэти Перри должна выплатить 2,78 миллиона долларов. Об этом сообщает USA Today.После недели судебных разбирательств популярную песню Кэти Перри признали плагиатом. Вчера, 1 августа, присяжные решили, что певица должна выплатить рэп-исполнителю Flame почти три миллиона долларов за краж