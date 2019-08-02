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Апостроф Апостроф · · Обновлено в 14:20
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Суд определился с наказанием для Кэти Перри за плагиат

Суд определился с наказанием для Кэти Перри за плагиат (5 новостей и 1 видео)

«Певицу обязали выплатить штраф»

Американскую певицу Кэти Перри и ее звукозаписывающую компанию, которых признали виновными в плагиате, обязали выплатить 2,78 миллиона долларов.

Обновлено в 12:55 Сама певица возместит автору трека лишь часть денег.

Обновлено в 14:20 За кражу песни Кэти Перри должна выплатить 2,78 миллиона долларов. Об этом сообщает USA Today.После недели судебных разбирательств популярную песню Кэти Перри признали плагиатом. Вчера, 1 августа, присяжные решили, что певица должна выплатить рэп-исполнителю Flame почти три миллиона долларов за краж

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд определился с наказанием для Кэти Перри за плагиат»
Фото Суд определился с наказанием для Кэти Перри за плагиат
Фото Топ-хит Кэти Перри признали плагиатом: суд озвучил сумму, которую выплатят певица и ее лэйбл/Певица выплатит кругленькую сумму
Фото Кэти Перри оштрафовали на 2,78 миллиона долларов за плагиат
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ТСН ТСН  ·  02.08.19, 10:35 Певицу обязали выплатить штраф.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.08.19, 11:03 Певицу уличили в заимствовании песни Dark Horse.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.08.19, 12:55 Сама певица возместит автору трека лишь часть денег.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  02.08.19, 14:20 За кражу песни Кэти Перри должна выплатить 2,78 миллиона долларов. Об этом сообщает USA Today.После недели судебных разбирательств популярную песню Кэти Перри признали плагиатом. Вчера, 1 августа, присяжные…
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