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Гордон Гордон · · Обновлено в 14:28
· Кабинет Министров Украины · Коррупция · Решение суда
Суд остановил конкурс на должность главы таможни

Суд остановил конкурс на должность главы таможни (5 новостей)

«Кабмин обжалует соответствующее решение. »

Украинскому обществу нужна профессиональная и свободная от коррупции таможня, а потому Кабинет Министров будет обжаловать решение Окружного административного суда Киева приостановить распоряжение украинского правительства об объявлении конкурса на должность главы украинской таможни, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.Министр финансов Украины Оксана Маркарова назвала необоснованным решение Окружного административного суда Киева приостановить распоряжение Кабинета Министров Украины об объявлении конкурса на должность главы украинской таможни.

"Один из законов физики "сила действия равна силе противодействия" работает и в реформировании Государственной фискальной службы. Как только мы начали реально двигаться в реформировании и делать конкретные шаги, включая прозрачный конкурс, нас начали активно блокировать. И хотя на прошлой неделе в обеспечении иска было отказано, сегодня админсуд таки запретил Комиссии [по вопросам высшего корпуса государственной службы] принимать решения по конкурсу на пост главы Государственной таможенной службы Украины", написала она на своей странице в Facebook.

Маркарова подчеркнула, что Кабмин намерен принять ответные меры.

"Этот временный необоснованный по нашему мнению запрет, с который мы будем бороться, может задержать нас, но не остановит, потому что создание сильной, европейской, профессиональной и свободной от коррупции таможни это требование номер один честного украинского и международного бизнеса!" добавила она.

В комментариях под постом глава Минфина заявила, что правительство намерено обжаловать решение суда.

17 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление народного депутата из фракции Блока Петра Порошенко Андрея Антонищака и остановил действие распоряжения Кабинета Министров Украины "Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности главы Государственной таможенной службы".

По мнению Антонищука, кандидаты на должность не имеют достаточного опыта для такой работы.

Похожий иск в Окружной административный суд Киев подал бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров. Он попросил суд признать распоряжения об объявлении Кабмином конкурсов на должности председателей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы, изданные 20 марта, противоправными и недействительными. 12 апреля суд отказал Насирову в приостановке конкурса в порядке обеспечения его иска к Кабинету Министров. Подготовительное заседание по этому иску запланировано на 6 мая.

Конкурс должен был закончиться 23 апреля. На должность руководителя налоговой и таможенной служб претендовали по семь человек.

После первых двух этапов конкурса к финальной части допущены по три претендента.

Государственная фискальная служба была создана постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2014 года путем реорганизации Министерства доходов и сборов, которое, в свою очередь, указом президента от 24 декабря 2012 года объединило в себе Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины. Деятельность ГФС координируется правительством.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о

Обновлено в 13:30 "Один из законов физики "сила действия равна силе противодействия" работает и в реформировании Государственной фискальной службы. Как только мы начали реально двигаться в реформировании и делать конкретные шаги, включая прозрачный конкурс, нас начали активно блокировать. И хотя на прошлой неделе…

Обновлено в 14:28 В ефірі телеканалу Еспресо Максим Нефьодов - перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі. #Еспресо #Максим_Нефьодов #ДМСУ #конкурс #суд Telegram - https://t.me/espresotb

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Канал 112 Канал 112  ·  18.04.19, 10:33 Окружной административный суд города Киева остановил действие распоряжения Правительства об объявлении конкурса на должность Главы Таможни. Об этом сообщает пресс-служба суда. "17 апреля судом принято…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.04.19, 12:04 Кабмин обжалует соответствующее решение. 
Украинская правда Украинская правда  ·  18.04.19, 12:31 Суд принял решение приостановить действие распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы".
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.04.19, 14:28 В ефірі телеканалу Еспресо Максим Нефьодов - перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі. #Еспресо #Максим_Нефьодов #ДМСУ #конкурс #суд Telegram - https://t.me/espresotb
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