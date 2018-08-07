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Суд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС

Суд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС (4 новости)

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От "террористической организации" под названием ФСБ не должно не остаться "ничего, кроме страшной памяти о ее зверствах", отметил российский блогер Александр Сотник.В России следует уничтожить Федеральную службу безопасности (ФСБ). Об этом в колонке на сайте Sotnik TV заявил российский блогер Александр Сотник.

"ФСБ само создает организацию "Новое величие" само вовлекает в него молодых людей, само провоцирует, само возбуждает уголовные дела, само свидетельствует и судит. ФСБ должно быть уничтожено. Все сотрудники ФСБ должны быть либо люстрированы, либо посажены, либо физически ликвидированы. ФСБ террористическая организация фашистского толка, от которой не должно не остаться ничего, кроме страшной памяти о ее зверствах и сотрудничестве с гестапо", написал он.

По словам блогера, "сегодня террористы с Лубянки (Лубянская площадь в Москве, на которой находятся здания ФСБ. "ГОРДОН") сеют хаос, которым намерены управлять".

"В период начала русской смуты у них будет получаться. Это потом, когда "снизу" начнутся ответные процессы, вызванные массовым ограблением, хаос выйдет из-под контроля, но не сейчас. Сегодня у Кремля и Лубянки самый комфортный этап, способный продлиться от года до трех лет. В исторической перспективе это мгновение, но в рамках человеческой жизни период достаточно долгий", отметил Сотник.

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Он считает, что антироссийские санкции приведут к усилению в РФ гражданского террора.

"Радио Свобода" пишет, что "Новое величие" это, по данным следствия, экстремистская организация, созданная беглым оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Обыски и задержания по этому делу прошли в РФ в марте 2018 года. 25-летний Руслан Костыленков, взявший на себя роль лидера, на записи сознается, что создавал подпольную организацию, цель которой была смена власти в России. "Новое величие" существовало только в чате мессенджера. Именно эти переписки наряду с показаниями внедренных сотрудников и составляют основу уголовного дела, отметили на "Радио Свобода".

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