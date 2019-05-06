  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт
Политика
УНН УНН · · Обновлено в 17:19
· Суд · Город · Прокурор · Районный суд
Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт

Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт (6 новостей)

«Суд отказался обязать экс-главу ГФС Романа Насирова сдать загранпаспорт»

Шевченковский районный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокурора об обязательстве обвиняемых экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также руководителя департамента ГФС Владимира Новикова сдать паспорта для выезда за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-главы ГФС, а также руководителя Департамента ГФС произошло сегодня, 6 мая.

На нем прокурором САП было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения и возложение на обвиняемых обязанностей с целью обеспечения их надлежащего процессуального поведения, в частности, обязанности сдать паспорта для выезда за границу.

Ранее эти обязанности уже полагались на обвиняемых, однако со 2 по 6 мая 2019 года бездействовали в связи с невозможностью суда вовремя рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия.

Дело об убийстве Бузины. Судья Сидоров взял самоотвод
Дело об убийстве Бузины. Судья Сидоров взял самоотвод

"В удовлетворении ходатайства о возложении других обязанностей, в частности обязательства обвиняемых сдать паспорта для выезда за границу коллегия судей отказала", - говорится в сообщении.

В то же время коллегия судей обязала обвиняемых являться в суд по вызову, сообщать суд об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями по вопросам уголовного производства.

Следующее судебное заседание назначено на 10:00 ч. 17 мая 2019 года.

Как сообщал УНН, в САП заявили, что Насирову могут не успеть продолжить меру пресечения.

Обновлено в 16:57 Очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-главы ГФС, а также руководителя Департамента ГФС произошло сегодня, 6 мая.

Обновлено в 17:19 Ранее эти обязанности уже возлагались на обвиняемых, однако со 2 по 6 мая 2019 года не действовали в связи с невозможностью суда вовремя рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт»
Фото Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт
Фото Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт – САП
Фото Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.05.19, 16:17 Суд отказал в удовлетворении ходатайства об обязательстве обвиняемых экс-главы ГФС Украины, а также руководителя департамента ГФС Украины, сдать паспорта для выезда за границу.
Канал 112 Канал 112  ·  06.05.19, 16:23 Шевченковский районный суд Киева отказался обязать бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова сдать паспорт для выезда за границу в Миграционную службу. Об этом сообщает в…
Телеграф Телеграф  ·  06.05.19, 16:33 Суд отказался обязать экс-главу ГФС Романа Насирова сдать загранпаспорт.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.05.19, 16:44 Шевченковский районный суд г.Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об обязательстве экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украина Романа Насирова и руководителя департамента…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  06.05.19, 17:19 Шевченковский районный суд города Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об обязательстве бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова и руководителя департамента…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт

Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт
Порошенко назначил нового командующего ООС на Донбассе

Порошенко назначил нового командующего ООС на Донбассе
Стало плохо: во время выступления Порошенко вынесли солдата

Стало плохо: во время выступления Порошенко вынесли солдата
Дело об убийстве Бузины. Судья Сидоров взял самоотвод

Дело об убийстве Бузины. Судья Сидоров взял самоотвод
Луценко: Я готов к отставке, но не вижу оснований писать заявление

Луценко: Я готов к отставке, но не вижу оснований писать…
Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево

Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево
Шуфрич похвастался романтичным отдыхом в оккупированном Крыму: фото

Шуфрич похвастался романтичным отдыхом в оккупированном Крыму: фото
Апелляционный суд Киева отказался снимать арест с активов Коломойского по жалобе НБУ

Апелляционный суд Киева отказался снимать арест с активов Коломойского по…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией в Шереметьево: бурная реакция сети

Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией в Шереметьево: бурная…
Зеленский попросил раввинов помочь наладить диалог с жителями Донбасса и Крыма

Зеленский попросил раввинов помочь наладить диалог с жителями Донбасса и…
Летние каникулы для школьников в 2019 году: когда и сколько

Летние каникулы для школьников в 2019 году: когда и сколько
&quot;Роснефть&quot; получила разрешение на поставку нефтепродуктов в Украину

"Роснефть" получила разрешение на поставку нефтепродуктов в Украину
&quot;Укртранснафта&quot; готова восстановить транзит нефти в Евросоюз

"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз
Контразведка СБУ предотвратила подготовку спецслужбами РФ диверсий на арсенале ВСУ

Контразведка СБУ предотвратила подготовку спецслужбами РФ диверсий на арсенале ВСУ
Легенда Динамо Шовковский начал боксерские тренировки

Легенда Динамо Шовковский начал боксерские тренировки
Мадрид. Парный разряд. Сестры Киченок проиграли, Цуренко идет дальше

Мадрид. Парный разряд. Сестры Киченок проиграли, Цуренко идет дальше
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.