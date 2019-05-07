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Суд отказался рассматривать повторный арест Савченко

Суд отказался рассматривать повторный арест Савченко (5 новостей)

«Ходатайства о повторном аресте прокуроры подали заранее до начала судебного заседания во вторник, 7 мая»

Броварской горрайонный суд Киевской области вновь отказался рассматривать обоснованное ходатайство военных прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых в планировании террористического акта и госпереворота нардепа ВО Батькивщина Надежды Савченко и экс-главы офицерского корпуса Владимира Рубана. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Сегодня прокуроры заранее, до начала подготовительного судебного заседания, в Броварской горрайонный суд Киевской области представили ходатайства о продлении срока содержания под стражей обвиняемых", - отметили в пресс-службе.

В связи с отсутствием в судебном заседании адвоката Рубана, коллегия судей поставила вопрос о переносе судебного заседания.

"Учитывая необходимость безотлагательного решения вопроса о применении меры пресечения, прокуроры в судебном заседании заявили ходатайство о привлечении бесплатного адвоката и продолжении судебного заседания", - уточнили в пресс-службе.

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Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства и перенесла подготовительное судебное заседание на 31 мая 2019 года.

15 апреля 2019 года Савченко и Рубан были освобождены из здания Броварского горрайонного суда.

С начала февраля 2019 года дело Савченко-Рубана передали из суда в суд - сначала в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд. 

Савченко инкриминируют действия, направленные на насильственное изменения или свержение конституционного строя, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы. Рубану – террористический акт и незаконное обращение с оружием.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд отказался рассматривать повторный арест Савченко»
Фото Суд отказался рассматривать повторный арест Савченко
Фото Суд отказался рассматривать повторный арест Савченко и Рубана
Фото Суд  не стал рассматривать повторный арест Савченко и Рубана
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РБК Украина РБК Украина  ·  07.05.19, 15:44 Генеральная прокуратура сообщает, что Броварской райсуд Киевской области отказался рассматривать ходатайство военных прокуроров о продлении ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.05.19, 16:10 Генеральная прокуратура сообщает, что Броварской райсуд Киевской области отказался рассматривать ходатайство военных прокуроров о продлении ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя…
MIGnews MIGnews  ·  07.05.19, 16:38 Ходатайства о повторном аресте прокуроры подали заранее до начала судебного заседания во вторник, 7 мая.
Голос.UA Голос.UA  ·  07.05.19, 17:20 Броварской райсуд отказался рассматривать соответствующее ходатайство военных прокуроров о продлении ареста Рубану и Савченко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Генеральная прокуратура сообщает, что…
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