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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:00
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Суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади в Киеве

Суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади в Киеве (11 новостей)

«В постановлении говорится о том, что решение КГГА относительно данной зоны противоречит интересам территориальной общины города»

Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения КГГА противоречит интересам территориальной общины города.

Об этом сообщает издание "Наши гроши", ссылаясь на решение суда.

ОАКС проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право лишь временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

Суд также напомнил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. И они невозможны без проведения общественного обсуждения. Как отметил суд, действующий Генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспортных средств по ул. П. Сагайдачного и соответствующего одностороннего движения по указанным в распоряже...

Обновлено в 12:45 Суд признал, что принятие такого решения КГГА противоречит интересам территориальной общины города. Об этом сообщает издание ”Наші гроші”, ссылаясь на решение суда. ОАКС проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления…

Обновлено в 13:00 Окружной административный суд Киева отменил действующую в течение последних трех лет пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения КГГА противоречит интересам территориальной общины города. Об этом сообщают "Наши гроши". ОАКС проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право лишь временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях. Суд также напомнил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. И они невозможны без проведения общественного обсуждения. Как отметил суд, действующий Генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспортных средств по ул. П. Сагайдачного и соответствующего одностороннего движения по указанным в распоряжении от 28.07.2017 ул...

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади в Киеве»
Фото Суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади
Фото Суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади в Киеве
Фото Суд отменил пешеходную зону на столичной площади
Фото ОАСК отменил пешеходную зону на Подоле
Фото Суд отменил пешеходную зону на Подоле в Киеве
Фото Суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади в Киеве
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.05.20, 09:42 В постановлении говорится о том, что решение КГГА относительно данной зоны противоречит интересам территориальной общины города
Украинская правда Украинская правда  ·  22.05.20, 10:58 Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации о введении пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.20, 11:55 Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города.
Униан Униан  ·  22.05.20, 12:01 В суде отметили, что действующий генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспорта по улице П. Сагайдачного.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
UAinfo UAinfo  ·  22.05.20, 12:22 У суді зазначили, що чинний генплан Києва не передбачав створення пішохідної зони на місці існуючої дороги для руху транспорту по вулиці П. Сагайдачного.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.20, 12:24 Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Объяснили, что принятие такого решения КГГА противоречит интересам территориальной общины города. ОАКС проанализировал…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.20, 12:35 В Киеве Окружной админсуд отменил распоряжение КГГА о введении пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади. Об этом свидетельствует решение суда в пятницу, 22 мая. Суд признал противоправным…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.20, 12:35 В Киеве Окружной админсуд отменил распоряжение КГГА о введении пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади. Об этом свидетельствует решение суда в пятницу, 22 мая. Суд признал противоправным…
Finance Finance  ·  22.05.20, 12:45 Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения КГГА противоречит интересам территориальной общины города. Об этом сообщает…
Голос.UA Голос.UA  ·  22.05.20, 13:00 Окружной административный суд Киева отменил действующую в течение последних трех лет пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения КГГА противоречит интересам территориальной…
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