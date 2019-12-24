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Гордон Гордон · · Обновлено в 11:27
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Суд отправил экс-замглавы ГМС под ночной домашний арест

Суд отправил экс-замглавы ГМС под ночной домашний арест (8 новостей)

«Подозреваемую во взяточничестве бывшую чиновницу отправили под ночной домашний арест»

Экс-замглавы миграционной службы Украины Дина Пимахова по решению суда обязана носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.

23 декабря Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины, сообщила 24 декабря в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

19 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении экс-замглавы миграционной службы Дине Пимаховой. Ее подозревают в том, что она предложила организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине попытке получить неправомерную выгоду.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года", сказано в сообщении САП.

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Кроме того, суд возложил на экс-чиновницу ряд обязательств: носить электронное средство контроля, прибывать в правоохранительные органы, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

29 ноября 2017 года в пресс-службе Госмиграционной службы сообщили, что при попытке передачи взятки в $15 тыс. Пимаховой Служба безопасности Украины задержала агента НАБУ.

Пимахова рассказала, что познакомилась с человеком, который представился сотрудником арабского инвестиционного фонда "Мобадала" Сергеем Титенковым. По ее словам, он пытался завязать с ней приятельские отношения. Пимахова сообщила, что этот человек на протяжении нескольких месяцев общения предлагал ей решить ряд вопросов, связанных с "незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины", но она отказывалась. Пимахова добавила, что в ходе задержания Титенкова узнала, что он имеет отношение к НАБУ и у него есть документы на имя Сергея Боярского.

Издание "Цензор.НЕТ" сообщило, что СБУ задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, среди них "агент Катерина", а также сотрудник НАБУ Боярский.

Руководитель бюро Артем Сытник рассказал, что операция НАБУ в отношении Пимаховой продолжалась с весны 2017 года. В ноябре того же года он говорил, что детективы задокументировали факт коррупции Пимаховой еще несколько месяцев назад, хотя сама она написала заявление в СБУ о провокации взятки. В НАБУ также заявили, что Генеральная прокуратура Украины и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".

15 декабря 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что уголовное производство в отношении Пимаховой было зарегистрировано, но его нельзя довести "до логического завершения", так как антикоррупционные органы не смогут доказать виновность чиновницы в суде.

Пимахова была назначена первым заместителем главы Государственной миграционной службы Украины 18 января 2017 года. Кабмин уволил ее в марте 2018 года.

Обновлено в 11:25 Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года.

Обновлено в 11:27

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Униан Униан  ·  24.12.19, 10:08 Подозреваемую во взяточничестве бывшую чиновницу отправили под ночной домашний арест.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  24.12.19, 10:10 Высший антикоррупционный суд избрал экс-замглавы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная…
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Новый Регион Новый Регион  ·  24.12.19, 11:15 Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для экс-заместителя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.
ForUm ForUm  ·  24.12.19, 11:25 В понедельник, 23 декабря 2019, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой, подозреваемой в…
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