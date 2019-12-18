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Суд отпустил Пашинского домой

Суд отпустил Пашинского домой (9 новостей)

«Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета»

Киевский апелляционный суд отпустил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Решение объявил судья Виктор Глиняный. Об этом передает LB.ua. Как сообщается, адвокаты Пашинского успешно обжаловали решение Печерского райсуда Киева от 29 ноября о продлении меры пресечения до 29 января 2020 года. Защитник экс-депутата Андрей Федур в ходе судебного заседания заявил, что считает подозрение Пашинского необоснованным и незаконным. Он добавил, что Пашинский никогда не препятствовал следствию и не намерен этого делать. Прокуроры возражали против изменения меры пресечения. По их мнению, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны. Председательствующий судья также спросил у Пашинского, где он работал на момент задержания, с кем проживает и где находится его загранпаспорт. Экс-депутат ответил, что возглавляет свой благотворительный фонд, проживает с женой, а паспорт – у одного из его адвокатов. Он добавил, что может отдать паспорт следователю, так как не планирует ехать за границу, пока не будет закончено рассмотрение этого дела. Суд принял сторону защиты Пашинского и постановил немедленно освободить экс-депутата из-под стражи и отправить домой. Его также обязали носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию. Срок действия решения суда - до 3 февраля 2020 года. Как ранее сообщал Фокус: 7 октября Печерский райсуд Киева арестовал Пашинского на два месяца до 4 декабря без права выхода под залог по делу о его конфликте с Вячеславом Химикусом, который произошел на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года. В результате инцидента Пашинский получил удар бутылкой по голове, мужчина – пулю в ногу. Депутат тогда говорил, что на него первым напал Химикус, мужчина утверждал обратное. Пашинский тогда заявил, что решения суда о его аресте является подарком от ГБР и ГПУ президенту России Владимиру Путину на день рождения, который он отмечал 7 октября.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд отпустил Пашинского домой»
Фото Пашинского отпустили под домашний арест
Фото Суд отпустил Пашинского домой
Фото Пашинский вышел из СИЗО
Фото Суд освободил Пашинского под круглосуточный домашний арест, - адвокат
Фото Суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест
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Подробности Подробности  ·  18.12.19, 13:47 Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета
РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 16:41 Киевский апелляционный суд отпустил бывшего народного депутата Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил адвокат Пашинского Андрей Федур, передает корреспондент РБК-Украина.Новость…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  18.12.19, 16:49 Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения народному депутату 8-го созыва Сергею Пашинскому с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест. Так судья удовлетворил жалобу стороны защиты, сообщил…
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Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  18.12.19, 16:56 Киевский апелляционный суд отпустил экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Как сообщает с места события корреспондент "Вести.ua", данное решение объявил судья…
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.12.19, 17:25 Киевский апелляционный суд освободил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (Народный фронт) из-под стражи и отправил под круглосуточный домашний арест. Об этом Українським Новинам сообщил…
Канал 112 Канал 112  ·  18.12.19, 17:32 Киевский апелляционный суд отпустил экс-депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает корреспондент "Вести.ua". Также Пашинского обязали носить…
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