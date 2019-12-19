Суд отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев Маринченко

Святошинский районный суд Киева в четверг, 19 декабря, принял решение отпустить подозреваемого Александра Маринченко под круглосуточный домашний арест. Маринченко, В частности, суд под председательством судьи Сергея Дячука вынес решение оставить еще на два месяца Янишевского, Аброськина и Зинченко под стражей, а Маринченко отпустить под домашний арест. Пятый подозреваемый, Сергей Тамтура, еще раньше был отпущен судом под ночной домашний арест, и ему продлили эту меру пресечения.

В 2015 году правоохранители задержали бывших бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского. Еще раньше были арестованы экс-сотрудники этой спецроты Сергей Зинченко и Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник, который сбежал из-под домашнего ареста. В феврале 2016 года дела были объединены в одно производство и переданы в суд. Экс-беркутовцы подозреваются в убийстве 48 евромайдановцев на Институтской улице в Киеве, а также в 80 огнестрельных ранениях активистов. Им также инкриминируется совершение террористического акта.