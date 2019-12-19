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Суд отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев Маринченко

Суд отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев Маринченко (7 новостей)

«Меру пресечения изменили на круглосуточный домашний арест»

Святошинский районный суд Киева в четверг, 19 декабря, принял решение отпустить подозреваемого Александра Маринченко под круглосуточный домашний арест. Маринченко, В частности, суд под председательством судьи Сергея Дячука вынес решение оставить еще на два месяца Янишевского, Аброськина и Зинченко под стражей, а Маринченко отпустить под домашний арест. Пятый подозреваемый, Сергей Тамтура, еще раньше был отпущен судом под ночной домашний арест, и ему продлили эту меру пресечения.

В 2015 году правоохранители задержали бывших бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского. Еще раньше были арестованы экс-сотрудники этой спецроты Сергей Зинченко и Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник, который сбежал из-под домашнего ареста. В феврале 2016 года дела были объединены в одно производство и переданы в суд. Экс-беркутовцы подозреваются в убийстве 48 евромайдановцев на Институтской улице в Киеве, а также в 80 огнестрельных ранениях активистов. Им также инкриминируется совершение террористического акта.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.12.19, 15:45 Меру пресечения изменили на круглосуточный домашний арест
Униан Униан  ·  19.12.19, 17:47 Суд изменил Александру Маринченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.12.19, 18:04 Бывшему сотруднику спецподразделения МВД Украины "Беркут" Александру Маринченко, подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана, изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний…
Украинская правда Украинская правда  ·  19.12.19, 18:13 Бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Александру Маринченко, обвиняемому в расстрелах на Евромайдане, изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  19.12.19, 18:28 Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко, передает корреспондент…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 19:19 Святошинский райсуд Киева отпустил экс-"беркутовца" Александра Маринченко из-под стражи, несмотря на существующий риск его побега.
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