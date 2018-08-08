Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Н.Савченко на 9 августа (4 новости) «Апелляционный суд Киева перенес на 11:00 9 августа рассмотрение жалобы адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского суда…»

В ходе заседания Апелляционного суда Киева желание взять на поруки внефракционного нардепа Надежду Савченко ыразили 28 человек, в том числе внефракционные нардепы Виталий Куприй и Сергей Мельничук, а также Герой Украины Степан Хмара.Вечером 8 августа Апелляционный суд Киева объявил перерыв до 11.00 9 августа в рассмотрении жалобы внефракционного нардепа Надежды Савченко на решение продлить ее содержание под стражей. Об этом сообщает "Украинская правда".

Защита просит заменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

В ходе заседания желание взять Савченко на поруки выразили 28 человек, в том числе ее сестра Вера, внефракционные нардепы Виталий Куприй и Сергей Мельничук, а также диссидент, экс-нардеп и Герой Украины Степан Хмара.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что заседание суда началось в 16.45.

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Савченко на заседании суда заявила о нарушениях, допущенных судом первой инстанции во время продления ей срока ареста. Выдвинутые против нее обвинения нардеп назвала абсурдными.

22 марта Верховная Рада лишила нардепа Савченко неприкосновенности и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал депутата без права залога. 13 июля меру пресечения продлили еще на два месяца.

Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

Луценко утверждал, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.