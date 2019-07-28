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Суд принял решение по спорному округу, где победил кандидат от партии Порошенко

Суд принял решение по спорному округу, где победил кандидат от партии Порошенко (4 новости)

«Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области»

Львовский окружной административный суд принял решение пересчитать голоса на 6 участках 119 округа с центром в Бродах, где победил кандидат от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь. Такое решение судьи приняли в воскресенье после 10 часов пребывания в совещательной комнате. Суд рассматривал иск кандидата от «Слуги народа» по 119 округу Ореста Кавецкого и другого кандидата по этому же округу, самовыдвиженца Виталия Кравчука. Административный иск удовлетворен частично, в частности признана противоправной бездеятельность ОИК округа № 119 по реагированию на нарушения избирательного законодательства во время подсчета голосов избирателей, а также признан противоправным и отменен протокол ОИК об итогах голосования в округе № 119. Окружную избирательную комиссию округа № 119 обязали провести повторный подсчет голосов на избирательных участках № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673. При этом партия «Европейская солидарность» уже заявила, что пересчет голосов на округе абсолютно безосновательный. «Решение Львовского административного суда о совершенно безосновательном пересчете голосов в 119-м избирательном округе — это дерзкая попытка отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука», — заявили в политсиле. Оппонент Михаила Бондаря Орест Кавецкий баллотировался в Верховную Раду от партии «Слуга народа».

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  28.07.19, 17:50 Львовский окружной административный суд принял решение пересчитать голоса на 6 участках 119 округа с центром в Бродах, где победил кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.
Апостроф Апостроф  ·  28.07.19, 18:40 Львовский окружной административный суд принял решение пересчитать голоса на 6 участках 119 мажоритарного округа с центром в городе Броды, Львовской области.
Телеграф Телеграф  ·  28.07.19, 20:37 Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области.
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