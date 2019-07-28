Суд принял решение по спорному округу, где победил кандидат от партии Порошенко

Львовский окружной административный суд принял решение пересчитать голоса на 6 участках 119 округа с центром в Бродах, где победил кандидат от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь. Такое решение судьи приняли в воскресенье после 10 часов пребывания в совещательной комнате. Суд рассматривал иск кандидата от «Слуги народа» по 119 округу Ореста Кавецкого и другого кандидата по этому же округу, самовыдвиженца Виталия Кравчука. Административный иск удовлетворен частично, в частности признана противоправной бездеятельность ОИК округа № 119 по реагированию на нарушения избирательного законодательства во время подсчета голосов избирателей, а также признан противоправным и отменен протокол ОИК об итогах голосования в округе № 119. Окружную избирательную комиссию округа № 119 обязали провести повторный подсчет голосов на избирательных участках № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673. При этом партия «Европейская солидарность» уже заявила, что пересчет голосов на округе абсолютно безосновательный. «Решение Львовского административного суда о совершенно безосновательном пересчете голосов в 119-м избирательном округе — это дерзкая попытка отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука», — заявили в политсиле. Оппонент Михаила Бондаря Орест Кавецкий баллотировался в Верховную Раду от партии «Слуга народа».