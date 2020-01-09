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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:46
· Арест · Январь
Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февраля

Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февраля (5 новостей)

«18 сентября 2019 года Алексей Белько угрожал подорвать мост Метро через реку Днепр»

Ветерану ООС Алексею Белько, который 18 сентября захватил столичный мост Метро, продлили арест до 16 февраля. Об этом сообщается на странице прокуратуры столицы в Facebook.

Такое решение 9 января принял Днепровский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

"Кроме этого, суд продлил срок досудебного расследования в этом уголовном производстве до 17 февраля 2020 года", –добавили в прокуратуре.

Белько инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое привело к тяжким последствиям, а также хулиганство с применением огнестрельного оружия.

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В сентябре Днепровский райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 28 000 гривен, который, по состоянию на 9 января, не внесен.

Обновлено в 16:12 По ходатайству прокуратуры Киева суд продлил срок содержания под стражей мужчине, который 18 сентября 2019 г. совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро.

Обновлено в 16:46 Кроме того, суд по ходатайству прокурора продлил срок предварительного расследования в уголовном производстве до 17 февраля, добавили в ведомстве.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февраля»
Фото Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февраля
Фото Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февраля
Фото Захватчику моста в Киеве снова продлили арест
Фото Суд продлил арест Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  09.01.20, 14:50 Днепровский районный суд Киева продлил арест угрожавшему взорвать мост Метро бывшему военнослужащему Алексею Белько до 16 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают…
Телеграф Телеграф  ·  09.01.20, 15:17 18 сентября 2019 года Алексей Белько угрожал подорвать мост Метро через реку Днепр.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.20, 16:12 По ходатайству прокуратуры Киева суд продлил срок содержания под стражей мужчине, который 18 сентября 2019 г. совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро.
Гордон Гордон  ·  09.01.20, 16:46 Бывший военнослужащий Алексей Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве, будет находиться под стражей до 16 февраля.9 января Днепровский райсуд Киева продлил арест бывшему…
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