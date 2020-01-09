Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февраля

Ветерану ООС Алексею Белько, который 18 сентября захватил столичный мост Метро, продлили арест до 16 февраля. Об этом сообщается на странице прокуратуры столицы в Facebook.
Такое решение 9 января принял Днепровский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство прокуратуры.
"Кроме этого, суд продлил срок досудебного расследования в этом уголовном производстве до 17 февраля 2020 года", –добавили в прокуратуре.
Белько инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое привело к тяжким последствиям, а также хулиганство с применением огнестрельного оружия.
В сентябре Днепровский райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 28 000 гривен, который, по состоянию на 9 января, не внесен.
Обновлено в 16:12 По ходатайству прокуратуры Киева суд продлил срок содержания под стражей мужчине, который 18 сентября 2019 г. совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро.
Обновлено в 16:46 Кроме того, суд по ходатайству прокурора продлил срок предварительного расследования в уголовном производстве до 17 февраля, добавили в ведомстве.