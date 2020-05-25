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Суд разрешил Фонду госимущества сменить руководство "Центрэнерго"

Суд разрешил Фонду госимущества сменить руководство "Центрэнерго" (4 новости)

«Решение принято несмотря на сообщения о заминировании здания суда и Фонда»

Терроризм не сработал и суд отменил постановление, которым было заблокировано назначение нового директора "Центрэнерго", заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.Шестой апелляционный суд и Фонд госимущества заминировали, чтобы не допустить смены руководства "Центрэнерго". Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, пишет ведомство на своей странице в Facebook.

"Когда в один день Шестой Апелляционный суд получает сообщение о минировании (а именно это произошло сегодня), и одновременно Фонд госимущества также получает сообщение о минировании, очевидно, такая активная террористическая деятельность связана с "Центрэнерго" и процессом по изменению его руководства, который должен был сегодня пройти", написал Сенниченко.

Он также сообщил, что Апелляционный суд продолжил работу после завершения проверки помещения правоохранителями и отменил постановление, которым было заблокировано назначение нового руководителя "Центрэнерго".

"Суд оперативно продо...

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Главком Главком  ·  25.05.20, 16:02 Активна терористична діяльність пов'язана з «Центренерго» і процесом щодо зміни його керівництва, який мав сьогодні пройти, - Сенниченко
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.05.20, 17:10 Решение принято несмотря на сообщения о "заминировании" здания суда и Фонда.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 17:30 Шестой апелляционный суд и Фонд госимущества заминировали, чтобы не допустить смены руководства "Центрэнерго".
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