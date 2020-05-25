Суд разрешил Фонду госимущества сменить руководство "Центрэнерго"

Терроризм не сработал и суд отменил постановление, которым было заблокировано назначение нового директора "Центрэнерго", заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.Шестой апелляционный суд и Фонд госимущества заминировали, чтобы не допустить смены руководства "Центрэнерго". Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, пишет ведомство на своей странице в Facebook.

"Когда в один день Шестой Апелляционный суд получает сообщение о минировании (а именно это произошло сегодня), и одновременно Фонд госимущества также получает сообщение о минировании, очевидно, такая активная террористическая деятельность связана с "Центрэнерго" и процессом по изменению его руководства, который должен был сегодня пройти", написал Сенниченко.

Он также сообщил, что Апелляционный суд продолжил работу после завершения проверки помещения правоохранителями и отменил постановление, которым было заблокировано назначение нового руководителя "Центрэнерго".

"Суд оперативно продо...