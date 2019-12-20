Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего заместителя секретаря СНБО и действующего президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, повлекшим ущерб государству более чем на 10 миллмионов гривен.
Об этом сообщил адвокат подозреваемого Руслан Волынец в комментарии "Громадському".
В то же время, адвокат добавил, что все другие обязанности возложены на Гладковского суд продлил, а паспорта ему не вернули.
Сроки досудебного расследования дела Гладковского продолжены до мая 2020 года.
По словам защитника, за время расследования Гладковський был допрошен только один раз.
В чем подозревают Гладковского
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Специализированная прокуратура подозревает, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.
17 октября НАБУ задержало Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Он планировал вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковський на самом деле не пытался убежать, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Сам Гладковский возмутился из-за своего задержания и объявил голодовку.
18 октября НАБУ объявило Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях:
19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысяч 120 гривен. 21 сентября его семья внесла этот залог и он вышел из СИЗО.
Кроме схем с военными автомобилями, Гладковский не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева. А это всего за 3 года – 164,5 тысячи долларов.
Обновлено в 21:35 "Да, суд сегодня позволил снять с подзащитного электронный браслет. Мы предоставили соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения в течение двух месяцев. Прокуроры просили продолжить все обязанности, мы просили снять браслет. Суд разрешил и его уже сняли", сказал адвокат.
Обновлено в 22:55 Кстати, по словам защитника, за время расследования Гладковский был допрошен всего один раз.