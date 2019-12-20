Суд Швейцарии рассмотрит обвинение против экс-нардепа Мартыненко (4 новости) «Мартыненко выводил через швейцарские счета откаты от чешского производителя оборудования для АЭС»

Экс-нардепу Николаю Мартыненко сообщили о подозрении в Швейцарии. Прокуратура обвиняет его в том, что он целенаправленно открыл счета в Швейцарии с целью отмывания денег.

Журналист Сергей Лещенко в телеграмме сообщил, что дело касается отмывания 2,8 миллиона евро. Мартыненко "проинструктировал своего сообщника в том, чтобы тот открыл компанию в Панаме".

Мартыненко фигурирует в деле еще с одним неизвестным украинцем.

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Накануне Шевченковский районный суд Киева передал дело экс-нардепа Николая Мартыненко в Высший антикоррупционный суд. Его обвиняют в хищении почти 700 миллионов гривен украинских госпредприятий.

Кто такой Николай Мартыненко и в чем его обвиняют? 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Его обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Это нанесло ущерб государству на более 17 миллионов долларов. 22 апреля суд отпустил Мартыненко на поруки. Впоследствии ему сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия "НАЭК" Энергоатом".